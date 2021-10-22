CDC顧問建議：高風險者接種莫德納和嬌生補強針

CDC顧問小組21日建議給免疫系統低弱、年事已高、或患有其他慢性病等新冠肺炎高風險染疫族群，接種莫德納與嬌生疫苗補強針，而且可以混打。（路透）

繼聯邦食品暨藥物管理局(FDA)20日晚間授權新冠疫苗 藥廠莫德納 (Moderna)與嬌生 (Johnson & Johnson)提供補強針後，聯邦疾病防治中心(CDC)顧問小組21日一致建議讓免疫系統弱、年事已高、或患有其他慢性病等新冠肺炎高風險染疫族群，接種這兩家廠牌的補強針；且無論最初接種疫苗的廠牌為何，民眾都可自行選擇補強針的廠牌。

不過顧問小組成員也指示CDC盡快釋出補強針接種指南，針對不同年齡、性別及其他生理條件歸納出各廠牌補強針適合接種的族群；小組成員、范德堡大學(Vanderbilt University)傳染病醫師海倫‧塔爾博特(Helen Keipp Talbot)強調：「我認為混打疫苗的機會是無價的。」

專家：混打疫苗可提供更多選擇

預計CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)很快會簽署批准這份建議書，專家也指出，混打疫苗將給予民眾更多選擇彈性，也會更有利於醫療機構的運作；另外，有些民眾對特定疫苗的副作用或風險有較多的疑慮，開放混打疫苗後，公衛官員們也能更容易為這些民眾接種疫苗。

以嬌生疫苗為例，其預防感染的有效性低於輝瑞(Pfizer)和莫德納，使得一些民眾擔心增加突破感染的機率，混打疫苗便能降低這些民眾的疑慮；俄亥俄州立大學兒科教授桑切斯(Pablo Sanchez)也建議：「我認為接種嬌生疫苗的人應該再打第二劑，有了信使疫苗(mRNA)的保護力對他們會更好。」

安養中心接種速度可望加快

其次，混打疫苗也可加快安養中心的居民接種補強針的速度，無須顧慮住戶先前接種疫苗的廠牌為何。

CDC預防接種諮詢委員會(ACIP)也在同日公布接種輝瑞、莫德納及嬌生三家疫苗的補強針後，可能會有哪些常見的副作用。

數據顯示，第三劑若接種信使疫苗如輝瑞或莫德納，除了打針的地方會痠痛，疲勞、肌肉疼痛、頭痛、發燒、發冷或噁心都是常見的現象，與第二劑的副作用大致相似；至於嬌生補強針的副作用反應雖然較少，但還是會有發燒、疲勞和頭痛。