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媽咪染疫亡 醫護發起愛心送暖 初生女嬰獲滿滿禮物

編譯盧炯燊／綜合21日電
阿肯色州孕婦艾米莉感染新冠病毒去世，留下新生留下新生女嬰卡門。（CBS電視截屏）
阿肯色州孕婦艾米莉感染新冠病毒去世，留下新生留下新生女嬰卡門。（CBS電視截屏）

阿肯色州一名懷孕28周的孕婦感染新冠病毒，入醫院後因情況嚴重進入加護病房，其後緊急剖腹產下一名女嬰；然而這位新媽媽卻不敵病毒離世；加護病房一名護士在社媒發動為新生嬰兒獻愛心，獲得熱烈響應，大量禮物蜂湧而至。

在阿肯色州梅西醫院(Mercy Hospital)加護病房工作的護士艾許莉‧施瓦茨(Ashlee Schwartz)向哥倫比亞廣播公司(CBS)說，今年夏天新冠疫情病例激增，大多數病患都沒有接種疫苗，8月的一天，她見到了年僅22歲、已懷孕28周的艾米莉‧羅賓遜(Emily Robison)。

阿肯色州孕婦艾米莉感染新冠病毒去世，留下新生女嬰卡門，護士施瓦茨(後)發動為孩子...
阿肯色州孕婦艾米莉感染新冠病毒去世，留下新生女嬰卡門，護士施瓦茨(後)發動為孩子募捐，募到數百份嬰兒禮物。前為艾美利的丈夫埃里克。（CBS電視截屏）

艾米莉的23歲丈夫艾瑞克‧羅賓遜(Eric Robison)說，他與妻子都沒有接種疫苗。

艾米莉入院一星期後透過剖腹誕下一名女嬰，取名卡門(Carmen)，施瓦茨一直很關艾米莉母女倆，同時相信卡門一定會比母親先回家。她同時想像如果艾米莉戰勝病魔回到家裡時，見到女兒時會多麼高興。

然而當她見到艾瑞克時，對方卻告知，除了衣服外，他們沒有什麼可給孩子的。

施瓦茨看到艾瑞克坐在加護病房外的椅子，盯著艾米莉的房間，忽然有感而發，因為任何人染疫後，包括醫護人員在內，都有可能住進加護病房，為此她決定要為孩子做點甚麼。

施瓦茨於是在臉書的護士群組內，詢問是否有興趣參與捐出禮物給初生嬰兒。她同時做了兩份特定禮物清單登記表，一份是給卡門，一份是給其他夫婦。

這個故事隨即在社交媒體及當地新聞傳播開去，不到兩星期，陌生的人給羅賓遜夫婦送來了數百份嬰兒禮物。

不幸的是，艾米莉9月20日最終仍不治，而緊急剖腹出生的卡門，出生時只有2磅9盎司，目前仍在新生兒重症監護室，艾瑞克估計她在七天內可以出院。

施瓦茨說沒想到這個故事會觸動這麼多人的心；她指出，這個故事最重要的還是要人知道新冠病毒的嚴重程度。而艾瑞克說，他已準備接種疫苗。

疫苗 阿肯色州 梅西

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