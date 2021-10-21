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芝加哥亞裔銀行員遭刺死 兇嫌是累犯 曾持鐵鎚攻擊路人

特派員黃惠玲／芝加哥報導
年僅24歲的童薇拉，在芝加哥市區的大通銀行上班時遭攻擊致死。(Youtube截圖)
年僅24歲的童薇拉，在芝加哥市區的大通銀行上班時遭攻擊致死。(Youtube截圖)

「為什麼有嚴重傷害前科的累犯，卻屢次獲無罪釋放，這次更殘忍奪去我無辜姪女的寶貴生命？」9月初芝加哥市區大通銀行發生一宗歹徒闖入持刀刺死24歲亞裔女行員童薇拉(Jessica Vilaythong)的駭人事件，這名女行員的姑姑黎芳(Phuong Le，音譯)20日首度出面代表家人提出控訴。

根據檢方報告，童薇拉9月1日一如往常到芝加哥市區的大通銀行上班。35歲的威斯特布魯克(Jawaun Westbrooks)進入銀行時，童薇拉正在自己的座位上服務客戶，她看到威斯特布魯克進入銀行後，隨即起身向前詢問是否需要幫忙，威斯布魯克一開始從她身邊走過，但接著又轉身從腰間掏出刀子，向著童薇拉的左頸猛刺，然後從現場逃逸。

光天化日下持刀刺死童薇拉的兇嫌威斯特布魯克。(芝加哥警局提供)
光天化日下持刀刺死童薇拉的兇嫌威斯特布魯克。(芝加哥警局提供)

報告指出，童薇拉當場尖叫且頸部湧出大量鮮血；一名目擊者脫下身上的襯衫壓住童薇拉傷口，童薇拉在送到醫院急救後隔天去世。

威斯特布魯克的犯案過程，均由銀行的監視器錄下；由於兇嫌穿著服飾特別，幾個小時後，有人在附近的州街華格林藥局發現其蹤跡，警方據報後順利把他逮捕歸案，目前關押在監獄，不准保釋。

紀錄顯示，兇嫌早在2014年，就曾在芝加哥海軍碼頭附近持鐵鎚攻擊兩名女性路人，被逮捕後，警方以兩項攻擊重罪及一項持致命武器企圖謀殺罪提控；但由於其家人提出威斯特布魯克有精神疾病的證明，他在開庭後獲無罪釋放。

此外，威斯特布魯克在2012年10月還因企圖搶劫被捕；2010年因涉嫌攻擊警察，被控嚴重攻擊罪。

黎芳說，童薇拉畢業於UIUC，是家族中最聰明、最棒的孩子，平日樂於助人；她的夢想包括幫助越南人及其他許有人，然而「這樣的社會惡魔奪走了姪女的夢想」；她說，「姪女因為一名未入獄的累犯而喪生，我真的很希望芝加哥市能夠做點什麼，更希望我們是最後一個遭受這種痛苦的家庭」。

芝加哥 警察 越南

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