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真人秀華裔女參賽者被遊民攻擊 臉部縫了數針

記者顏伶如／綜合報導
曾參加CBS競賽型實境節目「我要活下去」2006年斐濟挑戰的華裔女子易米雪上周在加州遇襲受傷。檢方並未以仇恨犯罪起訴嫌犯。（Getty Images）
曾參加CBS競賽型實境節目「我要活下去」2006年斐濟挑戰的華裔女子易米雪上周在加州遇襲受傷。檢方並未以仇恨犯罪起訴嫌犯。（Getty Images）

曾參加哥倫比亞廣播公司(CBS)競賽型實境節目「我要活下去」(Survivor)2006年斐濟挑戰的華裔女子易米雪(Michelle Yi，音譯)，上周在加州聖塔莫尼卡(Santa Monica)走路前往皮拉提斯(pilates)教室途中，遭到一名女遊民持刀、鐵棒攻擊而受傷，送醫後臉部縫了數針。檢方並未以仇恨犯罪起訴嫌犯。

警方證實，嫌犯為原住加州佛萊斯諾(Fresno)的亞歷珊卓拉‧狄亞茲(Alexandria Diaz)，但狄亞茲被通報為失蹤人口。警方表示，狄亞茲患有精神疾病，事件發生時可能沒有服藥。

洛杉磯郡區域檢察官辦公室18日以持致命武器行兇的三項攻擊罪名起訴狄亞茲。

易米雪接受「眾生相」(People)雜誌專訪時說，不明白為什麼自己遭到鎖定攻擊。

她也表示，雖然不知道犯罪動機為何，但嫌犯是白種人，當天遭到攻擊的三名被害者中，有一人是年長的亞裔男性，事發時只是遛狗路過，另一名受害者也是少數族裔。她說：「我無法證明這起事件是否出於種族因素，但她對我高聲大罵各種難聽的詞彙，都是與族裔身分有關的」。

37歲的易米雪指出，14日早晨約6時，抵達聖塔莫尼卡皮拉提斯教室準備教課，就在學生紛紛走進大門的同時，突然注意到一名衣著不整、神情焦躁的女子上前。這名女子辱罵易米雪為「妓女」，聲稱個人身分遭易米雪盜用。

易米雪說：「聖塔莫尼卡原本就有遊民問題，可我從未遇過這種狀況。」她說，當場對這名女子說「女士，妳不能進來，妳必須離開」。

易米雪指出：「結果她就刺傷了我的左上臂，還用棍棒打我右手，我的蘋果手錶都碎了。」易米雪頭部也遭到攻擊，她說：「我的臉被割傷，血流得到處都是。」易米雪被送醫後，臉部縫了數針。

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