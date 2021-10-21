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佛州網紅沛提托命案 找到失蹤未婚夫「疑似遺骸」

記者胡玉立／綜合報導
22歲網紅沛提托(右)失踪後遭人勒斃、其未婚夫朗德瑞(左)獨自返家後又離奇失蹤案有新發展，警方發現裝有朗德瑞個人物品的背包及筆記本和疑似他的遺骸。（路透）
22歲網紅沛提托(右)失踪後遭人勒斃、其未婚夫朗德瑞(左)獨自返家後又離奇失蹤案有新發展，警方發現裝有朗德瑞個人物品的背包及筆記本和疑似他的遺骸。（路透）

22歲網紅沛提托(Gabrielle "Gabby" Petito)失蹤後遭人勒斃、一同公路旅行的未婚夫朗德瑞(Brian Laundrie)獨自返家後離奇失蹤案，有最新發展。朗德瑞的父母20日首度加入警方搜索團隊，即在佛羅里達州卡爾頓保護區(Carlton Reserve)發現人類遺骸和裝有朗德瑞個人物品的背包及筆記本。

若法醫最後確定遺骸就是朗德瑞的，這樁受全國關注的追蹤行動，將宣告結束。

23歲的朗德瑞是他的未婚妻沛提托遭人謀殺案的唯一涉案人。警方始終未指稱朗德瑞是沛提托命案嫌犯，但指稱朗德瑞涉嫌盜刷他人的信用卡和銀行卡，並對他發出通緝令。

聯邦調查局(FBI)探員麥克弗森(Michael McPherson)20日下午證實，他們已在卡爾頓保護區發現人類遺骸，但不願推測遺骸身分。

據朗德瑞父母10月5日向警方表示，朗德瑞9月一日回到佛州北港(North Port)父母家之後，9月13日出門去附近卡爾頓自然保護區健行即未再回來。

警方為搜尋朗德瑞下落，將有鱷魚出沒的卡爾頓保護區公園關閉近一個月，直到10月19日才重新對外開放；這段時間內，朗德瑞常去的步道都被水覆蓋。朗德瑞父母20日加入搜尋團隊當天，累積在步道的水位才退散。

沛提托和朗德瑞這對情侶7月1日從紐約出發展開跨州越野露營車之旅，持續將旅程點滴放上社群媒體，吸引廣大粉絲追隨；也正因此，當朗德瑞9月1日獨自返回父母家，沛提托父母向警方報案指女兒失蹤後，此案很快成為眾所矚目的焦點。

沛提托最後一次被人看見是在8月24日於鹽湖城一家旅館辦理退房手續。但在8月12日，猶他州警方曾介入兩人的一場家暴糾紛，並設法調解。沛提托父母表示，他們最後一次與沛提托電話交談是在8月25日。家人在8月30日收到她最後一封手機簡訊，寫的是「優勝美地沒有訊號」。

9月21日，懷俄明州驗屍官宣布，19日在懷州一個偏遠露營地被人發現的女屍確認是沛提托；沛提托遭人勒斃。在沛提托的Instagram專頁上，有逾100萬粉絲在評論處表達哀悼。

步道 社群媒體 懷俄明州

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