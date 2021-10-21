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佛州帕克蘭槍案致17死 兇手認罪：生死由倖存者決定

記者胡玉立／綜合報導
佛羅里達州帕克蘭高中槍擊案被告克魯茲20日對當天亂槍殺害17人認罪，將由陪審團決定如何給現年23歲的克魯茲定罪。（Getty Images）
佛羅里達州帕克蘭高中槍擊案被告克魯茲20日對當天亂槍殺害17人認罪，將由陪審團決定如何給現年23歲的克魯茲定罪。（Getty Images）

三年前犯下佛羅里達州帕克蘭高中槍擊案的槍手克魯茲(Nikolas Cruz)，20日對他當天亂槍殺害17人認罪；現在只等陪審團決定如何給現年23歲的克魯茲定罪。

受害者親屬坐在法庭上並通過視訊觀看聽證，他們與家人手牽手、淚流滿面地目睹克魯茲認罪和為罪行道歉；部分家長在離開法庭時對克魯茲的聲明嗤之以鼻，指他的說法很自私，只是想博得同情而已。

克魯茲道歉 至今仍在做惡夢

「我為自己的所作所為感到非常抱歉，我每天都必須忍受它。」克魯茲向受害者家屬道歉時並表示，「我討厭毒品，我相信如果每個人都停止吸大麻和毒品，停止在街頭製造種族主義和暴力，這個國家會更好」。

克魯茲在2018年就向警方承認，他在三歲時被診斷為發育遲緩後，持續吸食大量大麻和處方鎮靜劑。

佛羅里達州帕克蘭高中槍擊案被告克魯茲（左）20日對當天亂槍殺害17人認罪，將由陪...
佛羅里達州帕克蘭高中槍擊案被告克魯茲（左）20日對當天亂槍殺害17人認罪，將由陪審團決定如何給現年23歲的克魯茲定罪。（歐新社）

「我正盡力保持鎮靜，想讓你們知道我真的很抱歉，我知道你們不相信我。⋯⋯我有時會做惡夢，甚至沒辦法再看電視了。」克魯茲在法庭說，他希望自己是生是死，由槍擊案的倖存者來決定。

家屬難諒解 不該只被判無期

兒子在此案中喪生的受害者家屬霍耶(Gena Hoyer)指出，這只是辯方想讓「一個暴力邪惡的人免於死罪」的手法，「他不該只被判無期徒刑」。

在案發當天身中五槍受重傷最後倖存的帕克蘭高中生博爾赫斯(Anthony Borges)表示，他接受克魯茲的道歉，但他不能決定這個兇手的命運。

博爾赫斯說：「我不是決定殺死他與否的上帝；這不是我的決定。」

2018年2月14日發生在勞德岱堡郊外帕克蘭的Marjory Stoneman Douglas高中槍擊案，共造成17人死亡、17人受傷。克魯茲被控犯下17項謀殺罪和17項一級謀殺未遂罪，20日他在回答巡迴法官謝瑞爾(Elizabeth Scherer)提出的長串問題、確認其心理能力後，表明認罪。

佛羅里達州帕克蘭高中槍擊案被告克魯茲（左）20日對當天亂槍殺害17人認罪，將由陪...
佛羅里達州帕克蘭高中槍擊案被告克魯茲（左）20日對當天亂槍殺害17人認罪，將由陪審團決定如何給現年23歲的克魯茲定罪。（美聯社）

克魯茲認罪後，12名陪審員將決定克魯茲應被判處死刑或終身監禁不得假釋。此案是美國歷來死亡人數最多的重大槍擊案之一，明年1月4日謝瑞爾將自數千名准陪審員中，篩選出最後12人組成陪審團。

克魯茲 槍擊 大麻

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