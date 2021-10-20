食品供應這裡缺、那裡也缺 好像在「打地鼠」

全美供應鏈失序，造成民生食品短缺。圖為在佛州的好市多大賣場已採取限購措施。(Getty Images)

新冠肺炎疫情 顛覆日常生活一年半後，美國 雜貨店和餐館再次成為基本商品供應間歇性短缺延誤的受害者；儘管經濟開始復甦，加工和運輸能力卻趕不上不斷增長的需求。

在丹佛，公立學校兒童面臨牛奶短缺；在芝加哥，當地市場罐頭食品和盒裝食品也缺貨。

「我從沒想過2021年10月得談論供應鏈 問題，但現實如此。」雜貨商品公司艾伯森(Albertsons Cos.)執行長桑卡倫(Vivek Sankaran)哀嘆道：「我們的商店不分品項，每天總會缺一些貨。」

芝加哥Dill Pickle Food總經理麥卡錫( I'Talia McCarthy)10月向主要經銷商表示：「疫情初情，恐慌性購買是雜貨店缺貨主因，現在食品業雖有反彈，但疫情持續、全球疫苗接種速度緩慢，外加最近變種病毒激增，問題又重新浮出水面。」

「開學以來，我們一直在為不同食品供應問題苦惱。」丹佛公立學校食品服務執行總監哈夫納((Theresa Hafner) 說：「它不斷出現，好像在玩打地鼠遊戲。」

根據NielsenIQ數據，超市貨架供應量去年11月大幅下降後，現已穩定下來，短缺其實不像疫情初期那樣嚴重；但許多食品供應商正為可能持續的短缺預作準備。

冷凍食品生產商Saffron Road就特別保留庫存，將手中供應量維持大約四個月，而非一般的一兩個月；執行長兼創始人杜拉尼(Adnan Durrani)說：「大家都在囤貨，我認為接下來六個月，你會看到所有物品都在漲價。」

食品生產商也在抱怨供應鏈問題。美國最大農場合作社之一Land O'Lakes Inc.表示，其成員仍在乳場生產大量牛奶；供應長杜貝里(Yone Dewberry)指出，「我們供應鏈的挑戰是司機短缺、勞動力和港口壅塞等問題。」

勞工問題也擾亂肉類供應。全國豬肉生產者委員會諮詢經濟學者邁耶(Steve Meyer)說，由於缺乏工人和卡車司機，工廠雖運行，卻不能滿載運轉。