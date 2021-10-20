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加速卸貨…「空櫃卡車」塞爆社區街道引民怨

編譯洪毅／綜合19日電
圖為本月17日東岸馬里蘭州巴爾的摩港，貨櫃車排隊出港。(Getty Images)
圖為本月17日東岸馬里蘭州巴爾的摩港，貨櫃車排隊出港。(Getty Images)

供應鏈危機持續中，雖然拜登總統宣布，運輸部已成功推動洛杉磯港每日全天運作；但是現在又有新問題，就是原本在貨輪上好幾天不能卸貨的貨櫃，現在變成空的貨櫃連同卡車塞滿整個街道，讓港口周邊社區居民不堪其擾。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，現在在洛杉磯威明頓(Wilmington)，可以看到數量裝載空貨櫃的卡車停在社區各地，有些甚至直接停在社區街道上，造成當地街道阻塞。

當地民眾桑妮雅．塞萬提斯(Sonia Cervantes)表示，這些新鄰居接踵而來，令人困擾，還會一整排停在街道上，擋住社區住戶的家門口，有時候駕駛甚至把車頭開走，只留下裝載空貨櫃的車身還在街道上。

塞萬提斯表示，她每天早上6時30分就得出門上班，但是從車道開出來後，卻看到這些卡車擋住離開家門的路，而且因為駕駛還不在裡面，只能一直不斷地按喇叭，「實在太瘋狂了。」

造成此狀況的原因在於，原先的貨櫃因為運能有限，在貨輪上一待就是數周之久，這是造成缺貨、物價上漲的供應鏈危機的原因之一；而隨著政府推動加速卸貨，現在是大量的空貨櫃一時難以消化。

堵在威名頓社區的貨車隸屬UCTI貨運公司，該公司業主阿里亞蘭(Frank Arrieran)表示，公司裝載貨櫃的地方只能容納65個貨櫃，如果已經滿載，那其他貨車就只能在外面排隊。

阿里亞蘭表示，公司容納貨櫃的空間有限，現在如淹沒在無數貨櫃中，還因為卡車堵在路上而吃了一堆罰單；阿里亞蘭表示，他祈望社區居民理解當前處境，他也會盡力處理此問題，包括與市政府官員討論騰出更多的空間裝貨櫃。

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)向CBS表示，供應鏈危機的造成因素非常多，有長期及短期者，由於參與其中的業者絕大多數是私人業者，因此政府只能盡量與這些業者磋商，以解決困難。

供應鏈 洛杉磯港 拜登

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