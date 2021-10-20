供應鏈危機 年終禮品飆漲 今年恐難「撿便宜」

P&G準備調高尿布等產品的價格。（路透）

由於製造和運輸成本不斷上漲，利潤 削薄，生產幫寶適(Pampers)尿布、汰漬(Tide)洗衣精和佳潔(Crest)牙膏等民生消費用品的製造商寶鹼公司(P&G)，旗下一系列商品確定漲價；而在全球供應鏈 大混亂影響下，每年都有機會以折扣優惠採買年終假期禮品的消費者，今年也很難撿到便宜。

寶鹼19日表示，包括嬰兒用品、家庭用品、居家護理和織品養護等產品線價格持續上漲；過去幾周也開始告知零售商 ，美容護膚及口腔護理等更多類別的商品，都要漲價了。

寶鹼財務長舒爾滕(Andre Schulten)在討論季度業績的電話會議中表示：「漲價程度和時機視類別、品牌及各品牌產品形式而定，並不是一體適用。」

由於貨櫃港口長期堵塞外加工人短缺，各家零售商都在努力解決商品卡在半路的問題。許多店家無法在當前假期購物熱起跑時節取得商品，商品缺貨時間比過往長得多。

缺乏庫存，代表商家將缺乏提供折扣優惠的動力；富國銀行(Wells Fargo)分析師10月的報告即指出，零售商9月提供的促銷活動，少於去年同期開始的假日購物季。

梅西百貨財務長米契爾(Adrian Mitchell)9月在高盛(Goldman Sachs)的一項會議上表示，由於庫存趨緊，今年折扣優惠減少，以提高利潤；女裝連鎖店 J. Jill財務長韋伯(Mark Webb)也在9月的財報會議中表示，由於供應鏈持續中斷導致運輸成本上升和延誤，未來幾周的折扣力道會減弱。

體育用品連鎖店Academy Sports + Outdoors營銷長勞倫斯((Steve Lawrence)也表示，今年的假期購物季，消費者將很難看到大幅折扣，「供應短缺，市場上的促銷活動少了很多；去年的促銷力度不大，這個假期也不會多。」

寶鹼指出，受卡車司機短缺和柴油燃料成本飆升影響，寶鹼的運輸成本增加，第一季度營業利潤受擠壓，估計本財年支出將達到23億元，此前預測約19億元；預料這些問題不會很快緩解。