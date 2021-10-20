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OECD報告：全球經濟 明年底將趨於穩定

編譯洪毅／綜合19日電

雖然當前供應鏈危機導致物價大漲，新冠病毒的威脅也尚未消失；不過，經濟合作暨發展組織(OECD)最新報告認為，全球經濟動盪預計在明年底就會趨於穩定，但各國若要從全球化已形成的供應鏈中抽身，反會成為經濟上行的壓力。

紐約時報報導，OECD在19日發布的前景報告中指出，到明年底前，受到新冠疫情衝擊的全球經濟將「大體回穩」，絕大多數主要經濟體可在2025年之前，恢復疫情前的經濟成長趨勢，「長線情境預測不認為，經濟成長會受到持續性的影響。」

不過OECD也說，一些狀況可能讓這份報告成為「樂觀預測」，例如世界各國從全球化形成的供應鏈中抽身。

新冠疫情衝擊之下，顯著凸顯出西方各國高度仰賴外國供應鏈的問題，例如藥品、醫材、半導體等；不論是企業界還是各國政府，都在思考全球化供應鏈是否已經「太長」。

在供應鏈危機下，企業界苦於產品延遲、短缺、成本上升等後果；如何把更多產線帶回國內的討論，也在「國家安全」及「公衛福祉」等考量下，在歐、美及他國政府之間逐漸成為顯學。

但是OECD的報告指出，這些做法對全球經濟恐怕是「弊大於利」，ING經濟學家柯林(Bert Colijn)指出，把產線帶回國內，可能導致生產力及競爭力雙雙下降。

OECD早前發布的報告也指出，把產線帶回國內能減少來自外國的衝擊，但是其他衝擊無法靠貿易緩解，生產效率也會因成本上升降低。

疫情大舉紓困 留意國債問題

另外一個就是政府債務問題；OECD預測，由於各國政府在疫情期間大舉紓困，各國國債占國內生產總值(GDP)比率在明年會增加25個百分點。

OECD指出，各國央行量化寬鬆造成的債務都是「可控的」，但不能忽視的是，與一些國家的高齡問題衍生的退休、社福、醫療照護等長期性支出相比，疫情期間的「灑幣」根本就只是「小菜一碟」。

OECD建議，各國應該要建立更永續的財政制度，大力降低退撫養老金的成本，改革勞動力結構如延長退休年齡或強化就業，拓展稅收來源等，否則會對經濟成長造成「幾十年」之久且「嚴峻」的衝擊。

疫情 供應鏈 紓困

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