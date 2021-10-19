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房租大漲助長通膨 官員恐錯估趨勢不利FED及白宮

編譯潘勛╱綜合18日電
成千來自全美的租客代表9月在白宮前抗議施壓，疫情當前，要求拜登政府取消租客房租、與房貸，防止成千上萬的租客被迫遷，無處可棲。(Getty Images)
成千來自全美的租客代表9月在白宮前抗議施壓，疫情當前，要求拜登政府取消租客房租、與房貸，防止成千上萬的租客被迫遷，無處可棲。(Getty Images)

目前全國正經歷房租大漲，助長物價全面上漲，極不利於民眾儲蓄，打擊到家戶收入，讓民眾幸福感削弱，選民對執政孳生不滿；而聯準會(Fed)曾表示通膨只是一時現象，很可能錯估房租房價引發通膨趨勢，白宮及聯準會只怕會陷入大麻煩。

紐約時報報導，房租在新冠疫情伊始曾短暫下跌，接著大漲，全國皆然，讓物價全面上漲勢頭更兇，可能還會延續下去，對制定貨幣政策的聯準會誠為噩耗。

房租上漲源自自有住宅房市狂熱；新冠疫情延燒不退，人們試著購物，經常還找額外住居空間，但發現2008次貸危機以來，建築業疲軟少建，所以房子蓋得很少；雪上加霜的是疫情期間，物料、勞務等供應鏈停止，勞動也受限制，在在讓開發商無法加緊建屋，以符合購屋需求。

購方推高獨棟住宅及公寓大廈的價格，讓很多原本能擺脫無殼蝸牛身分的人突然發現買不起房子，對小公寓及出租屋的需求於是上揚；疫情期間人潮湧現，想買坪數大一點以及可在家辦公的房子，千禧世代想有更大自主權，推動房租愈走愈高。

政府振興景氣支票、擴大失業保險福利，也幫人們疫情期間儲蓄更多，所以負擔得起搬家，個人存款在可支配收入的占比一度大增，接著下降，回到接近正常水準，還在9.4%，比疫情前的8%來得高。

種種因素滙合起來，造就完美風暴，讓消費者物價指數的房租項目，在8月到9月之間上升0.5%，速度為大約20年最快。

聯準會9月集會備忘錄指出，住居成本上揚會推促房租上漲，可能形塑大家對未來物價上漲的估計值。

而眾人的估計值對聯準會關係重大；假如消費者最後認定通膨加快，就會要求調升工資，以彌補生活開銷；企業則調漲價格以填補升高的成本，引發萬物俱漲。

假如通膨居高不下，聯準會便會飽受壓力而調高利率，讓抵押貸款踩煞車，房車急凍，而壓低物價。但這麼做要付出很大代價，原因在目前就業機會比疫情前要少500萬個。白宮也在使盡渾身解數，想化解房價壓力。

疫情 聯準會 白宮

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