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CNN：物價漲、貨架空 拜登與民主黨面臨政治代價

記者顏伶如╱綜合報導
美國疫後經濟復甦受到阻力，批評聲浪指向拜登總統及聯準會主席鮑威爾。圖為拜登總統18日白宮頒發全國傑出教師獎。(Getty Images)
美國疫後經濟復甦受到阻力，批評聲浪指向拜登總統及聯準會主席鮑威爾。圖為拜登總統18日白宮頒發全國傑出教師獎。(Getty Images)

有線電視新聞網(CNN)報導分析，後疫情時期如何讓美國民眾生活回歸正常，拜登總統似乎面對著比預期中更加棘手的挑戰，拜登個人與民主黨都因此面臨巨大的政治代價。眼看2022年期中選舉即將到來，運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)17日晚間接受CNN訪問時卻說，供應鏈危機恐將持續到明年，更凸顯白宮此時此刻的險峻處境。

報導指出，當美國民眾到商店裡購物，發現培根價格漲一倍，或發現買不到想要的耶誕節禮物時，怨氣就會反映在下個月的州長選舉或2022年期中選舉，把責任算在拜登與民主黨頭上。美國汽車協會(AAA)統計，全美油價目前平均為每加侖3.32元，生活開銷一路走高，已讓共和黨找到批判重點，抨擊拜登執政失敗。

就連可能於2024年再度參選的前總統川普也跳出來湊熱鬧，17日對支持者寄發募款電郵通知，信中提及的募款原因包括「物價飛漲」。

CNN分析，執政黨上台遇到的第一次國會選舉通常表現不佳，因為投給在野黨選民情緒反彈，當初投給執政黨的選民對於某些希望落空也感到不滿，而這次民主黨在參眾兩院都只擁有些微領先，若要拉抬選情只能寄望在未來大約一年時間裡，經濟得以迅速成長，疫情能夠獲得控制。

距離期中選舉大約還有一年的現在，一連串問題讓美國選民顯得不滿，包括就業市場緊縮、能源價格上漲、通貨膨脹攀升、新冠疫苗引發政治兩極化，還有美墨邊境移民潮危機等。

CNN報導指出，從許多層面來看，川普無法有效控制疫情，讓拜登獲得贏得大選的機會，可是自從拜登上台以來，由於某些無法掌控的因素，拜登並沒能達成控制疫情的目標。施政滿意度縮水，十足反映選民是以拜登對抗疫情的表現為執政成果打分數。倘若到了明年，拜登仍然無法兌現對選民的承諾，民主黨將在期中選舉面臨重大失敗。

拜登 疫情 期中選舉

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WSJ：供應鏈與通膨造成的經濟風險 將更勝新冠疫情

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房租大漲助長通膨 官員恐錯估趨勢不利FED及白宮

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