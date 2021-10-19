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WSJ：供應鏈與通膨造成的經濟風險 將更勝新冠疫情

編譯林育正╱綜合18日電
紐約市一家「宜家」商場貨架上本月15日就出現很多貨品都供應中斷現象。(Getty Images)
紐約市一家「宜家」商場貨架上本月15日就出現很多貨品都供應中斷現象。(Getty Images)

華爾街日報本月中旬訪問67位商界、學界與財務預測專家，供應鏈瓶頸與與通貨膨脹，造成的經濟風險將大於新冠肺炎疫情

經濟學者預測，高通貨膨長將持續影響美國經濟至2022年，供應鏈危機將持續造成價格壓力以及抑制產能。自7月來，專家對通膨的預測持續維持在高檔，短期經濟展望則是遭到下修。學者預測12月通膨為5.25%，10月與11月也相去不遠，這也是1991年初以來，通膨維持在5%以上最長一段時間。

 Daiwa資本公司分析師莫蘭(Michael Moran)說：「現在是形成風暴的完美時機，供應鏈瓶頸、吃緊的勞動市場，以及寬鬆的財政政策。」

但專家預估的平均值，通膨將在明年6月降至3.4%，2022年底再下修至2.6%。今年的經濟成長也遭到下修，第三季從先前的7%被調降至3.1%；第四季的成長也從5.4%下修至4.8%。

Visa經濟學者布朗(Michael Brown)表示：「消費者支出和GDP成長，將受到通貨膨脹限制，消費者的購買力也將遭受侵蝕。」

影響未來展望的最大主因，為供給遭受限制。受訪的專家中，有一半認為供應鏈危機為未來12至18個月最大的威脅；但也有五分之一的專家將矛頭指向缺工。

45%專家認為，供應鏈危機在明年下半大致上將得以緩解，但也有五分之二專家認為在上半年就能出現明顯改善。

目前僅有8.2%受訪專家，認為新冠肺炎疫情為影響經濟成長的主因。不過UCLA資深經濟分析師費勒(Leo Feler)指出：「但根本上，疫情本身以及民眾的反應，將影響缺工和供應鏈危機，最終導致通膨。」

許多經濟學者將供應鏈問題，歸因於疫情期間對商品的需求大增，再引發通貨膨脹。大規模接種和經濟重啟後，商品需求維持高檔，消費者也恢復在服務方面的開銷。

會計公司安侯建業首席經濟學者杭特(Constance Hunter)說，供應鏈引發對價格產生的壓力何時能緩解，端看消費者重新平衡消費開支的時間點。

如果經濟走向符合專家預測，聯準會可能需要升息控制通膨，將經濟放緩；接近五分之三的專家預測將在明年底之前升息。

供應鏈 疫情 通貨膨脹

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