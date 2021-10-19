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禁逼遷令結束…房租又漲 再掀逼遷潮

記者顏伶如╱綜合報導

紐約時報報導，聯邦政府在新冠肺炎疫情期間推出的暫停逼遷令(eviction moratorium)結束之後，如今房租一路走高，許多租屋族面臨被房東逼遷的壓力，卻發現很難找到新的落腳之處。

喬治亞州男子瓊斯(Jeffery Jones)跟未婚妻、兩歲兒子，住在亞特蘭大郊區羅根維爾(Loganville)，每月房租1400元；新冠疫情爆發後，瓊斯與未婚妻雙雙失業，繳房租開始變得困難，申請聯邦租屋補助卻因為房東提供資料不齊而沒有結果。

瓊斯說，花了好幾個月在亞特蘭大附近找房子，卻發現房租都超過能力範圍；他說：「根本沒有地方可以去。」他表示，如今社區裡的平均房租價格，比疫情之前漲了數百元，上個月突然看到有月租900元的房子，但排隊看房的車陣卻長達一條街，讓他決定放棄。

紐約時報報導，自從聯邦最高法院裁定拜登政府延長暫停逼遷令違憲之後，全美各地許多區域的逼遷案件只出現微幅增加，根據普林斯頓大學(Princeton University)住房研究中心「逼遷實驗室」(Eviction Lab)統計，目前逼遷案件數量仍然維持在新冠肺炎疫情期間平均值以下，但統計數據並無法反映類似瓊斯的狀況，也就是疫情期間已被通報逼遷，但拖到現在才將執行的案例。

報導指出，由專業房地產管理公司經營的出租公寓，調整後房租(adjusted rents)目前比疫情初期增加大約150元，達每月1580元，向小型房東租賃的房租價格通常較為便宜，但無論經營規模大小的房東均表示，疫情期間同樣遭遇困難，因為房客繳不起房租，礙於法令又不能逼遷。

喬治亞州迪卡爾布郡(DeKalb County)有四棟獨門獨戶住家(single-family home)出租的房東貝提(Paxton Baety)便說，疫情期間由於房客無力繳房租，房租收入虧損之下，不得不拿退休存款繳地產稅(property taxes)，看病計畫也因此延後。

住屋權益倡議人士拉修維爾(Tara Raghuveer)指出，低收入及勞工階級民眾現在如果想找到真正負擔得起的房租，簡直是不可能的任務。

疫情 房東 紐約時報

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