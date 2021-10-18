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FDA通過嬌生應打第2劑 佛奇：完成接種家庭可正常過節日

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佛奇：完成疫苗接種家庭 可正常慶祝萬聖節聖誕節

編譯洪毅╱綜合17日電
白宮首席防疫顧問佛奇17日表示，完成新冠疫苗接種的家庭，可以正常慶祝接下來的萬聖節、感恩節和聖誕節。(美聯社)
白宮首席防疫顧問佛奇17日表示，完成新冠疫苗接種的家庭，可以正常慶祝接下來的萬聖節、感恩節和聖誕節。(美聯社)

白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)17日表示，只要已完成新冠疫苗接種的家庭，接下來的萬聖節、感恩節、聖誕節都可以如以往般，在正常的慶祝中度過；另一方面，嬌生疫苗卻有接種後保護力巨幅衰退的問題，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)獨立諮詢委員會一致決定應該接種第二劑，不同疫苗是否可以混打也在持續研議中。

佛奇17日在美國廣播公司(ABC)、福斯新聞(Fox News)等訪談節目上說，現在已經是不應該阻止已接種民眾慶祝節日的時候了，他要向那些打算讓孩子出去玩「不給糖就搗蛋」(Trick-or-treating)的家庭表示祝福；去年醫學界普遍認為，此類慶祝活動是不安全的。

佛奇表示，現在在已接種的家庭之間，應該是個去享受假期，發揚家庭精神的時候了；因此佛奇還說，這是為何要反覆強調接種疫苗的重要性的原因，不只是為了自己，更是為了你的家庭，以及你的社區，如果沒有接種疫苗，那應該依照聯邦疾病防治中心(CDC)的指引，參加室內活動時繼續配戴口罩。

FDA獨立諮詢委員會通過 嬌生應打第二劑

至於疫苗補強針及混打問題，FDA的獨立諮詢委員會在15日一致通過，接種嬌生疫苗者應再打第二劑，因為14日一份報告指出，嬌生疫苗的保護力從3月的88%，驟降到8月的3%；不過佛奇強調，接種嬌生者不必恐慌，或許嬌生疫苗本來就是需接種兩劑的疫苗，因此反而要對FDA的決定表示釋懷才是。

對於疫苗混合接種，佛奇表示，目前看到的數據是，接種嬌生疫苗之後，再接種一劑輝瑞或莫德納的信使核糖核酸(mRNA)疫苗，可以產生比接種第二劑嬌生疫苗更多的抗體；不過目前FDA尚未就混合接種提出正式的建議，佛奇也說，這只是「實驗室數據」，而接種嬌生第二劑的效果是有「臨床數據」佐證的。

FDA的獨立諮詢委員會預計幾天後會決定，是否應該放行接種嬌生疫苗後，再補打一劑莫德納疫苗；外界普遍預期該委員會將會放行，不過佛奇表示，預計可能會設下一些如健康狀況等條件，例如已接種嬌生疫苗、屬心肌炎高風險的年輕人，可能委員會就會要求補打一劑嬌生疫苗，而非莫德納。

疫苗 嬌生 佛奇

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