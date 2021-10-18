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防富國寡占新冠口服藥 24家製藥廠申請代工

編譯林梅婕／綜合17日電
全球24家製藥公司願意生產由默克藥廠(Merck)研發、用於治療新冠肺炎的抗病毒口服藥「莫納皮拉韋」(Molnupiravir)。（歐新社）
全球24家製藥公司願意生產由默克藥廠(Merck)研發、用於治療新冠肺炎的抗病毒口服藥「莫納皮拉韋」(Molnupiravir)。（歐新社）

由默克藥廠(Merck)研發、用於治療新冠肺炎的抗病毒口服藥「莫納皮拉韋」(Molnupiravir)近日引起國際組織的關注，指該藥物問世後恐步上新冠疫苗的後塵遭富裕國家把持，再度使窮國無法受益；因此默克藥廠在莫納皮拉韋尚未獲得授權之前，先行向其他製藥公司發放仿製的授權許可，藉此擴大該藥物產能並加速生產。

默克先前公布該藥物的試驗結果，聲稱可降低染疫住院和死亡的機率高達50%，並於10月11日向美國聯邦食品暨藥物管理局(FDA)提出緊急使用授權申請，預計最快可在12月獲得批准。

然而，聯合國「新冠病毒疾病防治工具加速取得機制」(Access to COVID-19 Tools Accelerator)最近公布的一項報告，質疑聯合國組織沒能及時掌握這些治療新冠肺炎的藥物資源。

以新冠疫苗為例，非洲僅5%的人口接種疫苗，對照全球最富裕的國家則是超過七成都已接種，凸顯全球抗疫資源分配極度不均的現象；國際組織認為即使默克藥廠廣發仿製許可，對中低收入國家的幫助仍相當有限。

不過默克藥廠已和八家印度的製藥公司達成協議，為全球109個中低收入國家降低該藥物的製造成本；但美國為能確保該藥在國內穩定供應，已買下170萬次療程所需的用藥量，2023年前還可增至350萬次療程。

根據試驗，染疫患者一套療程為每日服用兩次莫納皮拉韋，並連續服用五天；依照使用量預估，默克計畫今年生產1000萬顆莫納皮拉韋的藥丸，明年提升至2000萬顆。

由聯合國支持的國際組織「藥品專利池」(MPP)也已和24家製藥公司簽署合約，只要默克同意，這些製藥公司即可獲得仿製授權許可，協助生產莫納皮拉韋。

默克藥廠發言人也承諾，該公司未來將針對各國經濟能力為莫納皮拉韋制定不同的分級價格，盡可能滿足全球的需求量。

低收入 疫苗 聯合國

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