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今年感恩節「大火雞」回歸餐桌 1隻至少18磅

編譯徐薏茹／綜合16日電
今年感恩節的主角大火雞可望再次回歸餐桌，供應商紛紛準備較大的火雞備戰。(Getty Images)
今年感恩節的主角大火雞可望再次回歸餐桌，供應商紛紛準備較大的火雞備戰。(Getty Images)

去年感恩節美國疫情正嚴重，聚會人數不若以往，感恩節必吃的火雞也跟著縮水；今年多數人已接種疫苗，限制也已鬆綁，感恩節的主角大火雞可望再次回歸餐桌，火雞供應商預計今年感恩節聚會將恢復疫情前的規模，紛紛準備較大的火雞備戰。

聚會人數估回歸疫情前

商家預期今年民眾所辦的聚會人數較去年多，所以囤貨要賣的火雞也比去年大，約為18到24磅，而去年販售的火雞多為12到14磅。

火雞的養殖時間大約需26周，各商家必須提早幾個月向火雞供應商下訂單，今年生鮮零售業者預期新冠疫情正在消褪，感恩節不會受到太大影響。

今年感恩節的主角大火雞可望再次回歸餐桌，供應商紛紛準備較大的火雞備戰。(Gett...
今年感恩節的主角大火雞可望再次回歸餐桌，供應商紛紛準備較大的火雞備戰。(Getty Images)

加州連鎖生鮮超市布里斯托爾農場(Bristol Farms)今年2、3月時向火雞供應商下訂單，行銷副總霍華德(Steve Howard)表示，他們當時認為今年會回歸正常，去年小火雞和大火雞的比例約為5:1，今年恰好相反過來。

山姆會員店(Sam's Club)則與去年相同，販售10至24磅的火雞，但今年將進貨更多18磅以上的大火雞，火雞配料的份量也將回歸疫情前的水平；發言人艾潤‧胡利伯格(Erin Hulliberger)表示：「我們的會員說他們已經準備好大肆慶祝節日。」

連鎖超市克羅格(Kroger)針對400位顧客做了一項調查，結果顯示42%的顧客預計今年感恩節聚會人數會比去年多，克羅格預期今年會有更多人購買較高價的火雞，公司也正在為感恩節做準備。

大小隻跟養多久有關

業者指出，火雞大小大多與雞齡成正比，為了讓火雞長更大，火雞農通常讓牠們活命更久一些；若要小火雞，就早點宰殺；若是訂單與火雞農的預測不同，火雞農便調整屠宰日程，或者利用調整火雞飼料等方法來控制火雞大小。

此外，天氣也是影響火雞大小的因素之一，天氣寒冷時火雞體重會增加，天氣熱時體重減少；業者透露火雞的尺寸有時還會受到物流影響，今年由於供應鏈不穩定，火雞處理程序延遲，間接導致雞隻餵養較久，所以較以往來得大。

疫情 加州 美國

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