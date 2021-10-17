不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省

佛州一處退休社區，幾名男士悠閒的聚會聊天。(Getty Images)

新冠肺炎疫情 之下選擇辭職或退休 的勞工人數創下新高，但財務狀況要如何支持生活？

許多離開工作 崗位的勞工也問過自己一樣的問題，但有人就因不必工作反而省下不少開支，靠著社會安全補助以及401K退休計畫，照樣過日子。

從製藥生技產業被資遣的珊迪‧馬拉斯科(Sandy Marasco)表示：「我不會用工作買衣服買鞋治裝，一個星期加三次油，付停車費。」她靠著積蓄以及連續18個月未能求職成功的失業補助過活，後來發現，過去工作到70歲的希望對她已不再有吸引力。現在她仰賴社會安全補助和退休計畫生活。

許多勞工離職後，靠著社安金及401K退休計畫過日子。(美聯社)

在高消費的華府地區，過去從事公關行業的凱瑟琳‧寇克蘭(Kathleen Corcoran)在退休前，擔心放棄全職工作的各種津貼。但沒有全職工作的薪水，能讓她買到最想要且最寶貴的時間。

她說：「放棄壓力的收入很大，但隨後你了解到，有些錢只是用來讓你紓解工作上壓力。當我坐下來檢查財務狀況，發現退休是可行的。我現在得到的，是時間讓我追尋真正想要的，像是與朋友見面，寫作，閱讀和當志工。」她現在兼職教書，發現這份工作的回饋，早已超越金錢。

也有人匿名表示，雖然多工作幾年，能領到更多社會安全補助金，但仍覺得不後悔。退休對於許多人來說仍有一段距離，但這一年多以來，的確有不少人開始在工作與生活中真正需要的進行評估與決擇。

有人則調整職涯方向，即使失去收入也能將傷害降到最低。芝加哥的馬琳‧賈西亞(Marlen Garcia)原本在新聞報業工作，看到記者只因老闆一念之間的決策，就失去工作和機會，使她拒絕升遷的機會。現在繳清房貸後，她反倒能在沒有全職工作時，轉為自由工作者或從事兼職。

放下全職工作的人都有個共同點，那就是不將財富視為理所當然。馬拉斯科就選擇不領取聯邦政府疫情間擴大的失業補助。

賈西亞也說，當她1993年自大學畢業時。學貸不到5000元；她說：「現在的大學生一畢業就負債幾萬元，房租貴的誇張，房價讓人無法負擔。」