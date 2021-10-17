貨櫃少、海運漲 聖誕季送禮「小玩具」是主力

海運貨櫃價格大漲，玩具店調整策略，改成採購以體積較小且利潤高的玩具為主。(Getty Images)

今年海運貨櫃價格大漲，以8月第一周的價格為例，從上海至洛杉磯的40呎貨櫃就要1萬229元，為去年同期的238%；年末假期季即將來臨，因此玩具店也調整策略，改進貨體積較小的玩具以維持價格與利潤 。

根據玩具協會(Toy Association)統計，全美多達85%的玩具為中國 製造；在正常情況下，佛羅里達州玩具店Basic Fun執行長佛爾曼(Jay Foreman)表示，要從中國工廠出口任何玩具都沒問題，但今年為應對飛漲的運費，只能以體積小的玩具為主。

海運貨櫃價格大漲，玩具店調整策略，改成採購以體積較小且利潤高的玩具為主。(Getty Images)

在相同的貨櫃空間，Basic Fun能運送價值15萬元的Mash'ems 玩具；這類玩具體積不大，內部為水球，觸感有點類似果凍，有蜘蛛人、迪士尼公主和哈利波特 等造型；但若要運送Cutetitos填充絨毛玩具，價值僅能達10萬元。若是進貨Care Bears玩偶，總價值是8萬元；但換成Tonka卡車，價值僅剩下4萬元。

因此Basic Fun決定減少Tonka卡車和Care Bears玩偶，以避免漲價來抵銷提高的成本；佛爾曼說：「我寧願今年少賣一點卡車，也不要大幅漲價，卡車明年還要繼續賣。」

顧問公司消費產品總監加菲(David Garfield)就說：「公司必須仔細估算每個貨櫃的商品能賺取多少利潤。」

其他公司也做出類似決策，販賣居家飾品、寢具用品和玩具的Yogibo，就優先運送體積小、價值高的小型絨毛具Squeezibo，而不是毛毯和枕頭。一個40呎的貨櫃，能裝載20萬個Squeezibo，營業額能高達160萬，但只能裝2萬5000條毛毯，價值20萬元。

Yogibo在發現買不到貨櫃後，於9月中旬拍板年末的銷售方向。執行長李維(Eyal Levy)表示：「當我們意識到貨櫃不斷延誤，就必須做出優先選擇，我們快沒時間了。」

伊利諾州Learning Express Toys老闆德爾(Rick Derr)也表示：「今年假期將以小玩具為主，如果賣得夠多，將能補足大玩具賣得比較少損失的營業額。」