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嬌生補強針 下一步需FDA及CDC批准

編譯陳韻涵／綜合15日電
FDA顧問支持接種嬌生補強針，圖為紐約州居民接種嬌生疫苗。(美聯社)
FDA顧問支持接種嬌生補強針，圖為紐約州居民接種嬌生疫苗。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)獨立諮詢委員會14日投票通過，建議高危險群體接種莫德納(Moderna)新冠病毒疫苗補強針後，15日也通過嬌生(Johnson & Johnson)補強針，下一步則需要FDA及聯邦疾病防治中心(CDC)批准。

轄屬於聯邦衛生部(HHS)的食品暨藥物管理局管控並監督與公共衛生相關的藥物，預料將會接納獨立諮詢委員會的建議；該委員會的投票結果沒有強制效力，但FDA通常會遵循其意見。

接著，FDA代理局長珍妮特‧伍考克(Janet Woodcock)會發布FDA的最終決定，授權特定高危險群體接種補強針，這項決定往往在獨立諮詢委員會開會後幾天發布。

聯邦疾病防治中心則訂21、22日審查FDA的決定，就莫德納及嬌生的補強針建議投票。

一旦CDC接受審查小組的意見，CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)將宣布是否應接種補強針，以及接種對象資格。

CDC指南深切影響各州政府、醫師、藥局等健康照護機構，以及公眾。

如同FDA審查小組的建議，CDC審查小組的建議也沒有強制力，但CDC通常遵循。

不過，9月就有發生例外情況，CDC顧問小組反對FDA建議第一線工作人員接種輝瑞(Pfizer)-BioNTech補強針，而瓦倫斯基推翻CDC顧問小組的決定，支持FDA的決定。

各州衛生廳大多遵循CDC的建議，在輝瑞-BioNTech補強針方面，各州在瓦倫斯基宣布CDC指南後，很快允許65歲以上長者、養老院及其他醫療照護機構的居民及病患、有宿疾者，以及第一線工作人員接種補強針。 

CDC FDA 聯邦疾病防治中心

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