疫苗接種8個月後 研究：輝瑞、嬌生、莫德納保護力仍強

一項最新研究結果顯示，輝瑞、莫德納和嬌生疫苗在完成接種後八個月，即使沒有補強針，免疫反應仍非常強。圖為嬌生疫苗。(美聯社)

根據「新英格蘭醫學期刊」(New England Journal of Medicine)15日刊登的一項最新研究結果顯示，目前美國市面上所使用的三款新冠肺炎疫苗 輝瑞(Pfizer)、莫德納 (Moderna)和嬌生 (Johnson & Johnson)在完成接種後八個月，即使沒有補強針，免疫反應仍非常強，可持續預防重症和死亡。

該研究分析已完成疫苗接種的人體血液樣本，在他們的細胞特徵中發現，三種疫苗都可針對新冠肺炎重症的情況產生長效的保護力。

研究過程也發現，不同技術生產的疫苗，抗體特徵也略有不同；使用「信使疫苗技術」(mRNA)研發的輝瑞和莫德納，其抗體生產和消退的速度都相對較快；使用「病毒載體技術」的嬌生雖然抗體生成速度較慢，但長期看來數量維持更加穩定。

參與該研究的共同作者、貝絲以色列女執事醫學中心(Beth Israel Deaconess Medical Center)病毒學及疫苗研究中心主任巴洛克(Dan Barouch)表示：「這三支疫苗在接種後第八個月，抗體反應的程度都相當接近。」

信使疫苗和病毒載體兩種技術激發的免疫反應雖然有所不同，但抗體仍是血液中主要對抗病毒的蛋白質，而科學家們也是依據抗體含量的多寡來判定疫苗的有效性；但該研究不僅比較抗體多寡，也是首項直接比較T細胞的研究，因為當抗體開始消退後，疫苗是否能維持長效的保護力則是取決於T細胞含量。

麻州醫療集團South Shore Health傳染科主任艾勒林(Todd Ellerin)解釋：「我們通常認為抗體更能預防感染，但T細胞可以殺死病毒，所以能進而預防重症」；巴洛克也說：「T細胞對疫苗預防重症的貢獻更多，而這三支疫苗在接種八個月後，T細胞反應都維持穩定。」

該研究也驗證了大多公衛專家在現實生活中觀察到的狀況，「疫苗確實能有效預防重症」，即使是近日陸續增加的輕症突破感染案例也是如此。