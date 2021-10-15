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女法官發言常被插話 最高院帶頭改善

記者張聲肇／綜合報導
大法官薩多馬友表示，女法官在法庭上發言常被男法官等人打斷，此一性別差異，在法院常見，在社會上更屢見不鮮。（美聯社）
大法官薩多馬友表示，女法官在法庭上發言常被男法官等人打斷，此一性別差異，在法院常見，在社會上更屢見不鮮。（美聯社）

最高法院為了糾正女法官發言常被打斷的「性別不公」慣例，率先引進「暢所欲言、不遭中斷」的口頭辯論規則，若有人不夠「敏感」，首席大法官羅伯茲（John Roberts）還會出面當裁判。

大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)13日在紐約大學法學院演講時，引述2017年傑可比（Tonja Jacoby）等人發表的研究報告說，女法官在法庭上發言常被男法官等人打斷，此一性別差異，不但在法院常見，在社會上更屢見不鮮。

「女性就同一議題發言，被聽見的機率，不像男性同樣的發言那麼大，」薩多馬友說。

有鑑於此，最高法院決定改變口頭辯論方式，讓女性大法官發言不受干擾；她說，之前，毫無疑問，女性大法官發言較常受阻，她自己的回應是「擋回去」；但她也承認，這不是很理想的回應方式。

她演講的主題是多元與包容，主張法庭需更多專業的多元與包容，也分享了自己是美國第一個拉丁裔女大法官的感想。

高院自引進新「辯論制度」後，口頭辯論時間明顯不再有過去的毛病，甚至在討論爭議性最大的案子時，大法官之間都不再插話阻斷同事的發言。

新議事規則和過去不同的地方是，要等每一位輪到發言的大法官發言完畢，其他大法官才得按輩論資，依序提問，且問題必須與發言內容有關。

對新規則感到最滿意的是大法官湯瑪斯（Clarence Thomas ），歷來鮮少發問，如今樂於參與辯論，而且每發言必以問題開頭。

最高院目前最受期待的辯論，就是是否推翻它自己1973年墮胎合法化的裁決；薩多馬友說，美國各界一定會針對「法院在我們社會該扮演何角色」這個問題，進行「超大量的對話」。

保守派最高法院大法官湯瑪斯，向來鮮少發問，如今樂於參與辯論。（Getty Ima...
保守派最高法院大法官湯瑪斯，向來鮮少發問，如今樂於參與辯論。（Getty Images）
最高法院為了維護女法官發言，首席大法官羅伯茲還會出面當裁判。（Getty Ima...
最高法院為了維護女法官發言，首席大法官羅伯茲還會出面當裁判。（Getty Images）

大法官 美國 高院

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