我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生爽身粉被控致癌 官司吃不完 子公司聲請破產

75歲前總統柯林頓送醫 病情無關新冠病毒

「川普眼中釘」退休前1天被解雇 前FBI官員爭回退休金

記者胡玉立／綜合報導
聯邦調查局（FBI）前代理局長麥凱博。（美聯社）
聯邦調查局（FBI）前代理局長麥凱博。（美聯社）

現年53歲的前聯邦調查局(FBI)副局長麥凱博(Andrew McCabe)，在2018年退休前數小時，遭司法部解雇，喪失退休金；時任總統川普長期不滿麥凱博在通俄門調查案的角色，得知「眼中釘」被開除，曾公開歡呼；麥凱博則為自己被解雇案提告；司法部14日指麥凱博遭開除是因「政治因素」，撤銷了對他的解雇。

與司法部達和解 將獲20萬退休金

根據司法部與麥凱博達成的和解協議，麥凱博得以正式退休、領取退休金和其他福利，並獲約20萬元尚未給付的退休金；FBI同意刪除任何提及他被開除的局處人事紀錄；和解協議還明確指出，麥凱博將收到致贈資深管理人員的袖扣和鑲入他FBI警官文件憑據及名牌的裱框。

儘管司法部未承認有任何不當行為，但和解協議形同拜登政府拒絕接受川普政府處理麥凱博案的作法；川普將麥凱博視為他所謂的國家內部敵人之一，多次以言語攻擊他。

麥凱博：盼公務員不再憂政治報復

麥凱博聲明表示，「政治永遠不該在司法公正和公務員人事決定中產生作用，我希望這個結果可以鼓勵FBI人員繼續保護國人，捍衛真理，做好本份工作，不用擔心政治報復」。

麥凱博也感謝替他打官司的Arnold&Porter律師事務所，他們將獲得政府支付逾50萬元律師費；該公司打算將這筆錢捐贈給其基金會，提供少數族裔法律學生獎學金等。

麥凱博的一位律師侯賽因(Murad Hussain)表示，「發生在麥凱博身上的事很諷刺，不僅對他和他家人如此，對法治來說也是如此。我們提告，是為了恢復他的退休福利和聲譽，並維護所有公務員的權利；這也正是此項和解的目的。」

麥凱博是在2018年3月16日、也就是他的退休案生效的前一天，被當時的司法部長塞辛斯(Jeff Sessions)開除；在那之前，川普曾公開批評麥凱博好幾個月，司法部督察長(inspector general)則曾指麥凱博多次就喜萊莉．柯林頓使用私人電郵向報紙洩密一事撒謊；此案後來提交檢察官，檢方最終沒有控告麥凱博向執法人員作出虛假陳述。

麥凱博訴訟案以和解收場，讓司法部和FBI得以避免全案進入審理階段、出現揭露諸多難堪訊息的風險。

麥凱博在訴訟中，聲稱自己是政治報復受害者；他指出，塞辛斯、FBI局長雷伊(Christopher Wray) 和其他人都「是川普的私人執法者，而非國家最高執法官員；他們迎合川普的非法想法，而非履行其維護憲法的誓言。」

退休金 司法部 川普

上一則

「跟米老鼠一起長大」 迪士尼傳奇動畫大師111歲離世

下一則

新聞周刊分析╱紐森戰川普 2024大選另一種可能？

延伸閱讀

巴農拒就國會暴動作證 恐涉「蔑視」面臨起訴

巴農拒就國會暴動作證 恐涉「蔑視」面臨起訴
新聞周刊分析：2024大選是否可能出現紐森迎戰川普？

新聞周刊分析：2024大選是否可能出現紐森迎戰川普？
戴琪：美對WTO爭端解決機制立場改變

戴琪：美對WTO爭端解決機制立場改變
曾批川普「白痴」現邀站台 共和黨人仍仰賴川普

曾批川普「白痴」現邀站台 共和黨人仍仰賴川普

熱門新聞

最新研究發現，每日服用阿司斯匹靈好處，恐引發內出血，弊大於利 ，醫界12日建議沒有心臟疾病者停用阿司斯匹靈。圖為社區藥房都可買到的低量劑阿斯匹靈。（路透）

美專家小組：60歲以上者 不應日服阿斯匹靈預防心臟病

2021-10-13 00:59
美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）日前在南海作業時碰撞到不明物體受損。(Getty Images)

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

2021-10-07 20:41
圖為維吉尼亞級核潛艇。(美聯社)

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

2021-10-10 16:48
美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」上周末在南海撞擊不明物體受損。美聯社

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

2021-10-12 09:45
華爾街日報報導，美國已在台灣部署一小支特種作戰部隊、及臨時編制的海軍陸戰隊，以協助強化台灣的防衛能力。圖為台灣國軍今年9月漢光演習的情況。美聯社

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

2021-10-07 13:30
中國軍力大躍進。美國海軍8日發布新戰略指南，首次承認美中海軍軍力旗鼓相當，美國第一次在這個世代有了戰略競爭對手。圖為兼任中共軍委主席的國家主席習近平2019年12月17日登上中國首艘航母「遼寧號」。（美聯社）

海軍首度承認：美中海軍軍力 旗鼓相當

2021-10-09 02:30

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆
微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡

微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡
北加女子家驚現92條響尾毒蛇

北加女子家驚現92條響尾毒蛇