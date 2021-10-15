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新聞周刊分析╱紐森戰川普 2024大選另一種可能？

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普如果2024年再度角逐白宮寶座，對手可能是民主黨籍的加州州長紐森(圖)。（Getty Images）
前總統川普如果2024年再度角逐白宮寶座，對手可能是民主黨籍的加州州長紐森(圖)。（Getty Images）

民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)才剛挺過罷免危機，外界看好2022年可望順利連任；州長任期屆滿後，紐森是否可能「更上一層樓」角逐總統，已在政壇引起討論；新聞周刊(Newseek)分析，倘若紐森參加總統大選，讓他受到選民青睞的「加州出身」特質，恐怕也將成為另一個族群選民對紐森抱持懷疑的因素。

報導指出，目前並無任何理由相信拜登總統與副總統賀錦麗不再角逐連任；共和黨選舉策略專家韋佛(Mark Weaver)指出，如果拜登決定不再連任，原因可能是美國經濟徹底崩盤，或者已經無法勝任職務。

新聞周刊分析，川普向來具備十足催票效果，包括說動支持者踴躍投票，還有刺激反對者傾巢而出投下反對票，倘若2024年大選是紐森迎戰川普，民主黨選舉專家葛登(Michael Gordon)說：「我不確定紐森能贏川普。」

葛登指出，拜登贏得2020年大選的關鍵在於走中間路線，因此獲得幾個搖擺州(swing states)的多數游離票選民青睞，但紐森則可能被對手陣營塑造成喜歡在高級法國餐廳享用美食的加州人，與中西部、南部甚至西部一般選民嚴重脫節。

曾任歐巴馬競選團隊溝通顧問的克里契利(Spencer Critchley)說，民眾對於紐森的印象多為典型加州人：外表帥氣、聰明、跟得上最新科技潮流。

韋佛指出，如果紐森投入總統大選，將須回答為何加州近幾年發生人口不斷流失的問題；他表示，這是頗為棘手的問題，但紐森若想爭取搖擺州民眾支持，就必須面對。

然而，川普在2016年大選勝出的幾州，到了2020年卻被拜登逆轉；克里契利指出，這幾州翻盤原因在於拜登有著與生俱來的溝通能力，能以真實、感情流露的方式與民眾互動。

公關顧問公司Firehouse Strategies資深副總裁霍普金斯(Michael Hopkins)說，紐森參加大選，必須像拜登一樣與選民產生情感聯結，但打選戰卻不能依循拜登模式，必須找到屬於自己的訴求策略。

霍普金斯說，倘若紐森面對的對手是川普，尋找訴求策略將出現困難，因為只要川普一現身通常火力四射，「吸光一切事物的空氣」。

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