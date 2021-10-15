巴農拒就國會暴亂作證 涉蔑視國會面臨起訴

前總統川普（左）的前首席策士巴農（右）拒絕就國會暴亂作證，將面臨「蔑視國會」的刑事指控。（Getty Images）

前白宮資深顧問、川普 首席策士巴農(Steve Bannon)拒絕眾院國會暴動調查委員會的傳票 ，委員會將控告他藐視國會的刑事罪。

民主黨籍的委員會主席湯普森(Bennie Thompson)表示，由於巴農拒絕與委員會合作，而是躲在前總統川普聲稱要援引的特權背後，因此有必要採取訴訟行動，將巴農列為藐視罪。

自調查委員會展開調查後，川普一直以擁有行政特權為由，指示有關證人不要與委員會合作；不過拜登總統已表明無權扣留有關文件。

前總統川普的前首席策士巴農（圖）拒絕就國會暴亂作證，將面臨「蔑視國會」的刑事指控。（美聯社）

湯普森計畫在下周向委員會提出巴農刑事藐視罪的報告，若獲通過，報告將轉交給眾院投票，若通過則提交司法部 正式提控。

湯普森警告，專責委員會將動用其掌握的一切工具，獲取它尋求的所有信息，任何試圖阻撓專責委員會的證人不會成功。

巴農的代表律師拒絕回應委員會計畫控告他刑事藐視罪之事；其律師團隊已向委員會表明，其當事人拒絕調查人員的任何要求，因為行政特權是屬於川普總統，巴農本人也要維護這些特權，並接受川普的指示。

巴農本人13日出席共和黨籍維州州長候選人洋基(Glenn Youngkin)的動員造勢集會，明顯不甩調查委員會，川普也透過電話為集會打氣。

在此之前，調查委員會也向川普執政時的多名幕僚及官員發出傳票，包括司法部主管民事的克拉克(Jeffrey Clark)發出傳票，委員會指他多次試圖利用自己的職權推翻2020年的大選結果，要中斷政權的和平轉移；克拉克一直以來力挺川普的選舉陰謀論，因此獲川普賞識，甚至考慮他取代羅森(Jeffrey Rosen)擔任代理司法部長。