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川普頻打選舉舞弊牌 2024再戰 聲勢難擋

編譯洪毅／綜合14日電
前總統川普近日動作頻頻，在愛阿華州的造勢場合亮相，當他出場時，台下一片「川普贏了、川普贏了」的歡呼聲。(歐新社)
前總統川普近日動作頻頻，在愛阿華州的造勢場合亮相，當他出場時，台下一片「川普贏了、川普贏了」的歡呼聲。(歐新社)

前總統川普近日動作頻頻，在愛阿華州的造勢場合亮相，更凸顯他在共和黨內獨領風騷的地位；「每日郵報」報導，川普一直都能靠「選舉舞弊論」等抓住共和黨支持者的心，而拜登總統施政不順，也成為川普發威的助力。

愛阿華州9日一場支持聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)連任的造勢晚會上，當川普出場時，台下一片「川普贏了！川普贏了！」的歡呼聲；而川普的回應是「他贏了、他贏了，謝謝你們！」

川普反覆聲稱其實是自己贏得去年總統大選，因對手大規模選舉舞弊而落敗；此說沒有得到任何檢調及司法機構認可，包括川普政府時期的官員也不背書，但這並未妨礙川普樂此不疲宣揚。

川普13日再度發聲明說，只要看看選舉舞弊的相關報告及數據就能知道，去年的大選是「真正的大謊言」，如果美國有「誠實的媒體」，或許幾個月前這樣的選舉結果就能夠「被推翻了」。

共和黨內反川普團體14日宣布為參加2022年期中選舉的中間派共和黨人，以及選情危...
共和黨內反川普團體14日宣布為參加2022年期中選舉的中間派共和黨人，以及選情危急的民主黨人支持背書。圖為紐約曼哈頓時報廣場近日打出「川普輸了」的看板。（路透）

葛拉斯理不是選舉舞弊論的支持者，但是面對無數「川粉」，他還是只能在造勢活動中對川普表示支持；近期有數名共和黨籍議員投書國會山報(The Hill)表明，自己不希望川普勝選，但這篇投書為匿名，幾乎沒有人敢公開挑戰川普。

事實上，川普在13日的聲明中就說，共和黨人若沒有對「詳盡且不容置疑地記錄在案的選舉舞弊」有所交代，那共和黨支持者2022年、2024年都不會出來投票，「這是對共和黨人來說最重要的唯一事情」。

另外，拜登的政策如果出錯，也會被川普拿來大做文章；9日的造勢活動中，川普細數各種議題，說拜登上任後「僅九個月」，「街道、邊界、經濟、就業」，分別遭到「暴力犯罪、非法移民及藥頭、通貨膨脹、中國」所接管，真是「前所未見」。

共和黨支持者依然偏愛川普；Politico網站於13日發布的民調顯示，70%的共和黨支持者認為川普應再次競選總統，整體而言，川普在所有共和黨提名人中得到47%的支持度，遠勝於第二名、前副總統潘斯的13%。

目前尚不清楚川普是否可能宣布再次參選，不過13日的聲明中，川普問道：「你們想我了嗎？」用意已明顯。

川普 共和黨 拜登

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