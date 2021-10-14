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美出走3年重返聯合國人權理事會 勢與中國對決

中央社／日內瓦14日綜合外電報導

美國在出走3年半後，即將重返聯合國人權理事會（UNHRC）。2018年，美國前總統川普戲劇性退出人權理事會後，中國趁機擴大影響力。美國這次回歸，勢必產生對決局面。

聯合國今天選舉人權理事會新成員，以無記名投票產生，成員每屆任期3年，新一屆任期自明年1月1日展開。投票不會面臨競爭，18個候選國家會選出18席。

聯合國人權理事會負責加強推動全世界人權保護，處理違反人權情事，並提出建言。

川普於2018年以長期對以色列存有偏見、食古不化缺乏改革的理由，退出人權理事會。中國則趁美國退出期間，在人權理事會大展手腳；如今華府在總統拜登主政下重返人權理事會，勢與中國正面對決。

一名歐洲外交官告訴法新社：「中國和那些基本上反人權的國家，以歐洲人的認知而言...就是反對經濟、社會和文化方面的人權。這不是新趨勢，但無可否認這股勢力正在成長。」

近年來，中國及其夥伴包括白俄羅斯、委內瑞拉等，一再發出聯合聲明，聲援北京在香港、新疆和西藏的舉措，並譴責在西方國家的「違反人權」情事，包括指責加拿大對原住民的作為。

面對越來越兩極化的局面，有人擔心華府重回人權理事會，壁壘情勢將更加激化，會見到人權理事會一分為二，一派親美、一派親中。

日內瓦智庫「環球人權團體」（Universal Rights Group）執行董事李蒙（Marc Limon）表示，自從美國今年初以觀察員身分重回人權理事會以來，「美國基本上只聚焦於一件事，那就是中國」。

李蒙說，那些攻擊指責和中國的報復行動，「將吸走人權理事會其他重要工作的能量」。「很多國家都受夠了，他們不想見到人權理事會被兩大地理政治強權所把持。」

李蒙敦促美國將焦點放大，以贏回開發中國家支持。這些國家在美國缺席期間，已經向中國靠攏。

中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表團大使陳旭13日對媒體表示，希望華府重回人權理事會後，應「進行建設性對話，別將人權議題當作政治工具」。

中國 美國 聯合國

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