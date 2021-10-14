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因疫仇中 自稱狙擊手簡訊恐嚇華裔女醫 面臨5年刑

記者顏伶如、編譯柯立偉／綜合報導
德州51歲男子哈里斯涉嫌透過手機傳送恐嚇簡訊給長期倡議民眾應接種新冠疫苗的華裔公衛專家溫麟衍 (圖)，已被起訴。(Getty Images)
德州51歲男子哈里斯涉嫌透過手機傳送恐嚇簡訊給長期倡議民眾應接種新冠疫苗的華裔公衛專家溫麟衍 (圖)，已被起訴。(Getty Images)

司法部新聞稿指出，51歲德州男子哈里斯(Scott Eli Harris)涉嫌透過手機傳送恐嚇簡訊給長期倡議民眾應接種新冠疫苗的一名馬里蘭州醫師，內容提及「我等不及要大開殺戒」，哈里斯被捕後已遭跨州傳送恐嚇威脅聯邦罪名起訴；國家廣播公司(NBC)報導，聯邦檢察官在起訴書上僅以姓名縮寫「LW醫師」(Dr. L.W)做為代號的受害者，就是華裔公衛專家溫麟衍 (Leana Wen)。

住在德州的哈里斯12日被捕之後，大陪審團起訴書內容隨之曝光。哈里斯訂於13日上午在德州普蘭諾(Plano)的德州東區聯邦區域法院接受提訊。

馬里蘭州聯邦檢察官巴倫(Erek Barron)在聲明中指出：「我們對於威脅及恫嚇向來嚴肅面對，這次起訴案傳達的明確訊息就是，如此行為必定面臨聯邦罪行起訴。」

哈里斯反疫苗：都是中國人問題

起訴書指出，哈里斯因為反對疫苗接種，再加上認定新冠肺炎「都是中國人的問題」，而寄發措辭不堪的恐嚇信給「LW醫師」；2020年7月12日從手機傳送恐嚇簡訊給受害者，因為這名馬里蘭州醫師公開呼籲民眾打新冠疫苗。

嫌犯訊息：我等不及要大開殺戒…

「永遠不會接受妳說的萬靈丹。我的12口徑槍管保證不會接受...我等不及要大開殺戒，希望你準備好了，你的辦公室在哪？」哈里斯在傳送給「LW醫師」的恐嚇簡訊裡還提到她的性別與族裔背景，在簡訊中並自稱「我是第五代陸軍退役老兵，也是狙擊手。」

哈里斯如果裁定罪名成立，面臨最高五年有期徒刑，外加最高25萬元罰金。

38歲的溫麟衍為前任巴爾的摩市衛生局長，目前擔任喬治華盛頓大學(George Washington University)米肯公共衛生研究所(Milken Institute of Public Health)客座教授、華府智庫布魯金斯研究院(Brookings Institution)研究員，也是有線電視新聞網(CNN)醫療時事評論員。

國家廣播公司報導，旗下WBAL巴爾的摩地方電視台確認起訴書上的「LW醫師」就是溫麟衍，記者透過布魯金斯研究院向溫麟衍聯繫，但沒有得到回覆。

針對哈里斯自稱「陸軍狙擊手」的說法，尚未得到軍方的證實；軍方表示，除了全名外，至少還需要出生日期或社會安全號碼，才能核實哈里斯究竟是否曾在陸軍服役過。

德州 疫苗 馬里蘭州

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