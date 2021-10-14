美平均日增9萬例 佛奇：消滅新冠病毒 可見的未來極難

拜登總統首席醫療顧問佛奇表示，現仍有6600萬人未接種新冠疫苗，要消滅新冠病毒，「在可見的未來或永遠」，都極困難。（路透）

拜登總統首席醫療顧問佛奇 (Anthony Fauci)13日表示，現在美國 平均單日新增確診9萬例，約有6600萬人仍未接種疫苗，全國需要加強控制疫情 才能回歸常軌，要消滅新冠病毒，「在可見的未來或永遠」，都極困難。

「世界許多地方，包括美國，在某些方面仍處於疫情之中。」佛奇13日在白宮線上簡報中表示：「我們尋求疫情受控制程度，可讓美國在實質上，接近某種我們渴望且談論的常軌，」

根據紐約時報12日數據，美國新冠肺炎新增確診9萬1399例，比前兩周減少21%；12日住院和病歿人數分別為6萬5943和1938人，也分別比兩周前少20%和4%。

佛奇表示，雖然美國新增感染、住院和病歿人數逐漸下降，但是控制得當的門檻是每日新增病例降至1萬人以下。

佛奇說：「要真正消滅這種具高傳播力的病毒，至少在可見的未來或以永遠來看，都很困難。」

佛奇以2020年春、夏、秋季和2021年夏季染疫病例大增為例指出，每次病例暴增後都會再降低，美國疫情從未獲得妥善控制。

「毫無疑問，我們能夠控制疫情，這是我們的權力和能力內辦得到的事。」佛奇表示，完整接種疫苗者的染疫風險比未接種者少五倍，染疫住院和病歿風險也分別少十倍以上。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)13日的資料，美國已有65.6%人口打完至少一劑疫苗，56.6%人口接種完畢，4.7%人口追打補強針(Booster Shot)。