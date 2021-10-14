我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

扁婿趙建銘內線交易纏訟16年 判3年8月定讞

加州破獲最大非法大麻種植 7嫌均為華裔

美平均日增9萬例 佛奇：消滅新冠病毒 可見的未來極難

編譯郭宣含／綜合13日電
拜登總統首席醫療顧問佛奇表示，現仍有6600萬人未接種新冠疫苗，要消滅新冠病毒，「在可見的未來或永遠」，都極困難。（路透）
拜登總統首席醫療顧問佛奇表示，現仍有6600萬人未接種新冠疫苗，要消滅新冠病毒，「在可見的未來或永遠」，都極困難。（路透）

拜登總統首席醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)13日表示，現在美國平均單日新增確診9萬例，約有6600萬人仍未接種疫苗，全國需要加強控制疫情才能回歸常軌，要消滅新冠病毒，「在可見的未來或永遠」，都極困難。

「世界許多地方，包括美國，在某些方面仍處於疫情之中。」佛奇13日在白宮線上簡報中表示：「我們尋求疫情受控制程度，可讓美國在實質上，接近某種我們渴望且談論的常軌，」

根據紐約時報12日數據，美國新冠肺炎新增確診9萬1399例，比前兩周減少21%；12日住院和病歿人數分別為6萬5943和1938人，也分別比兩周前少20%和4%。

佛奇表示，雖然美國新增感染、住院和病歿人數逐漸下降，但是控制得當的門檻是每日新增病例降至1萬人以下。

佛奇說：「要真正消滅這種具高傳播力的病毒，至少在可見的未來或以永遠來看，都很困難。」

佛奇以2020年春、夏、秋季和2021年夏季染疫病例大增為例指出，每次病例暴增後都會再降低，美國疫情從未獲得妥善控制。

「毫無疑問，我們能夠控制疫情，這是我們的權力和能力內辦得到的事。」佛奇表示，完整接種疫苗者的染疫風險比未接種者少五倍，染疫住院和病歿風險也分別少十倍以上。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)13日的資料，美國已有65.6%人口打完至少一劑疫苗，56.6%人口接種完畢，4.7%人口追打補強針(Booster Shot)。

美國 佛奇 疫情

上一則

加墨邊界11月將放寬 完全接種可陸路入境

下一則

2劑效果已太好？FDA：莫德納未符合補強針標準

延伸閱讀

美平均日增9萬例確診 佛奇：消滅新冠 未來極困難

美平均日增9萬例確診 佛奇：消滅新冠 未來極困難
佛奇：萬聖節可外出討糖 安全無虞

佛奇：萬聖節可外出討糖 安全無虞
佛奇駁斥共和黨論調：移民絕非疫情惡化主因

佛奇駁斥共和黨論調：移民絕非疫情惡化主因
聖誕節假期可以出遊、團聚？佛奇：先讓確診下降再說

聖誕節假期可以出遊、團聚？佛奇：先讓確診下降再說

熱門新聞

最新研究發現，每日服用阿司斯匹靈好處，恐引發內出血，弊大於利 ，醫界12日建議沒有心臟疾病者停用阿司斯匹靈。圖為社區藥房都可買到的低量劑阿斯匹靈。（路透）

美專家小組：60歲以上者 不應日服阿斯匹靈預防心臟病

2021-10-13 00:59
美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）日前在南海作業時碰撞到不明物體受損。(Getty Images)

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

2021-10-07 20:41
圖為維吉尼亞級核潛艇。(美聯社)

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

2021-10-10 16:48
美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」上周末在南海撞擊不明物體受損。美聯社

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

2021-10-12 09:45
華爾街日報報導，美國已在台灣部署一小支特種作戰部隊、及臨時編制的海軍陸戰隊，以協助強化台灣的防衛能力。圖為台灣國軍今年9月漢光演習的情況。美聯社

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

2021-10-07 13:30
中國軍力大躍進。美國海軍8日發布新戰略指南，首次承認美中海軍軍力旗鼓相當，美國第一次在這個世代有了戰略競爭對手。圖為兼任中共軍委主席的國家主席習近平2019年12月17日登上中國首艘航母「遼寧號」。（美聯社）

海軍首度承認：美中海軍軍力 旗鼓相當

2021-10-09 02:30

超人氣

更多 >
影／這性愛姿勢最危險 醫曝一半男生殖器斷裂都因為它

影／這性愛姿勢最危險 醫曝一半男生殖器斷裂都因為它
輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠

輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠
社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度
普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可
影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光

影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光