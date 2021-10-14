加墨邊界11月將放寬 完全接種可陸路入境

拜登政府11月起將取消加拿大和墨西哥邊境的旅行限制。（法新社）

拜登政府11月起將取消加拿大 和墨西哥 邊境的旅行限制，接種完畢的外國旅客可從陸路入境美國 ，結束2020年3月為了防疫，設下長達19個月的旅行禁令。

自疫情初期以來，旅客開車、搭火車或渡輪往返美國與加拿大或墨西哥，大多限制於必要旅行，例如出差等；國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)13日在聲明中宣布，美國11月開始允許來自墨西哥和加拿大的已接種完畢旅客因非必要目的，包括探訪親友或觀光，可經過陸路或渡輪邊界入境美國。

加拿大和墨西哥邊境的旅行限制將取消，接種完畢的外國旅客可從陸路入境美國。（美聯社）

聯邦政府官員還未宣布政策調整的日期，但表示應在11月初，以配合美國9月更新的國際航班旅行計畫；資深官員告訴媒體：「我們希望有連貫的陸路和航空入境方法，因此下一步就是讓這些入境方式一致。」

梅奧卡斯表示，他樂見政府採取行動，以安全持續的方式進行常規旅行，他也大談放寬限制後的經濟效益。

墨西哥和加拿大連月施壓美國放寬旅行限制，美國則在9月宣布將結束雙邊搭機旅行禁令，但需要搭機入境的旅客提供疫苗證明。

不過新規定僅適用合法入境美國的旅客；官員警告，非法入境者將依公共衛生第42條(Title 42)驅逐出境；前總統川普首次援引第42條，但遭移民維權者痛批，這讓移民還來不及尋求庇護就迅速遭移送出境。

一名官員表示，美國現仍延續此政策，是因為邊界擁擠，恐構成疫情威脅。

依照聯邦海關與邊境保護局(CBP)標準入境程序，開車、搭火車或搭渡輪入境的旅客須提供疫苗接種情況；在官員裁量下，次要審查流程將驗證旅客的疫苗證明。

搭機入境旅客須在搭機入境前，提供新冠檢測陰性證明，但是陸運或海運入境則無須檢測，只要滿足疫苗要求即可。

墨西哥現無疫情期間限制旅客入境的流程；入境加拿大的旅客須證明接種完畢，並提供入境前72小時的陰性檢測報告。