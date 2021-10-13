短期提高債限 眾院過關

眾院民主黨12日晚通過政府債限延長法案，將與參院版送交拜登總統簽字。(美聯社)

眾院12日以219票對206票表決通過暫時提高國債上限，這項法案上周已在參院過關；目前舉債上限為28.4兆元，法案通過後將暫時調高4800億元，使國債上限在12月3日前增至28.9兆元，讓聯邦政府有預算可用，避開原本可能發生的政府債務違約危機。

聯邦眾議員趕回華府完成投票，法案本周之內將送交拜登 總統簽署。財政部長葉倫(Janet Yellen)先前提出警告，11日將是避免美國出現債務違約的最後期限，接下來財政部便將無力償還國債。

民主黨 籍聯邦眾議員麥高文(Jim McGovern)說：「很高興這至少讓我們避免一場自食惡果，但其實能夠預防的經濟大災難，而我們在同一時間裡將為長期計畫繼續努力。」

另一方面，拜登總統提出的社會安全網及對抗氣候變遷包裹法案，隨著10月31日期限逐漸逼近，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)12日警告說，「必須做出某些困難抉擇」，也就是縮減法案規模。」

美聯社報導，民主黨目前正設法把原本3.5兆元包裹法案刪減到只剩2兆元，法案規模依舊龐大，預算同樣來自對企業與富人加稅；由於法案表決時不容任何跑票空間，民主黨面臨的挑戰為必須讓法案內容讓黨內中間派及進步派國會議員都能感到滿意。

美聯社分析，接下來值得觀察的發展方向包括，拜登是否保留原本提議的項目，但將實施時間縮短為僅有幾年而已，包括免費托兒服務、免費就讀社區大學、聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡)納入牙齒、視力保健及助聽器等福利。

或者，如果法案被縮減到只剩幾項重點計畫，醫療保險、教育計畫能否獲得保留，且讓法案更可能成為永久有效。

在對抗氣候變遷項目上，關注焦點則是是否採取大膽手段推出乾淨能源的全國標準，還是改採較有立竿見影效果，但落實環節卻須要按部就班的策略。

眾院議長波洛西12日表示，3.5兆元總預算案一定要通過，但是規模將會縮小，不能盡如人意。(Getty Images)

波洛西12日在國會說道：「事實就是，如果能花的錢較為有限，就不得不做出某些選擇。」

共和黨對於拜登的社會安全網及對抗氣候變遷包裹法案一致反對，因此民主黨只能獨自設法讓法案推動過；民主黨中間派關鍵人物、聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)和席納瑪(Kyrsten Sinema)迄今尚未表態願意支持法案。