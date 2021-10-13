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拜登難題：黨內兩派糾結 民眾不解預算案

編譯洪毅／綜合12日電

拜登政府的預算案卡關，顯示拜登彌合民主黨內進步派、溫和派分歧的必要性，這也關乎明年的期中選舉；不過另一方面，華盛頓郵報專欄指出，當國會在「3.5兆元」的數字討論打轉時，一般民眾根本不知道「預算案」到底是什麼，這也是拜登不應忽視的問題。

華郵記者邦普(Philip Bump)的特稿引述哥倫比亞廣播公司(CBS)的民調，顯示雖然「3.5兆元預算案」或「重建美好未來」(Build Back Better)的口號琅琅上口，但是多數美國民眾表示，自己根本不知道「法案重點到底是什麼」。

諾克斯指出，這與拜登之前的新冠紓困法案、基礎建設法案形成鮮明對比；以紓困案來說，民眾知道自己會領到一筆紓困金，父母知道能享受更多稅收抵免，試圖度過疫情難關；在重點明確的情況下，該巨額支出的法案獲高民調支持、順利過關。

基建法案也很容易為民眾掌握，固然除傳統建設外，原法案還包括許多如清潔能源之類的「綠色」議題，但是也有其道理，因為氣候變遷正在威脅基礎建設；而CBS民調顯示，傳統基建之外，其他在兩黨共識下被剔除的「殘羹剩飯」也得到民眾支持。

但是相對於一般民眾對兩法案的重點掌握，對預算案的了解可說幾近無知，甚至捍衛預算案最力的進步派參議員桑德斯(Bernie Sanders)，也只提到「降低藥價」、「擴大醫療、教育、社福」、「應對氣候變遷」等，但是一個「完整的概括敘述」卻付之闕如。

而在國會民主黨兩派系的折衝中，民眾看到的也只是在成本之間的糾結，溫和派參議員如曼欽(Joe Manchin)、席納瑪(Kyrsten Sinema)等對支出規模有意見，希望縮減時，民眾也看不出他們是基於對法案哪些內容有意見，以支持削減規模。

諾克斯指出，新冠紓困案，以及9月國防開支增加的提案在國會幾乎無異議通過表明，國會不是不願花錢，只是政府無法讓民眾清楚而概括的掌握法案內容時，政治上折衝的難度就會增加。

預算 紓困金 拜登

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