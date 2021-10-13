保護無證移工免於遣返 拜登政府將改抓無良雇主

加州一群工人正在農田工作，拜登政府12日下令，掃蕩無證移民勞工的重點應在查緝聘用非法勞工的雇主，而非勞工。（Getty Images）

拜登政府12日下令阻止移民 及海關執法局(ICE )大規模掃蕩無證移民勞工 的作法，研議保護能舉證遭雇主剝削的移工，保護他們免遭遣返；國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)12日寫給ICE代理局長強生(Tae Johnson)的一份內部備忘錄上，提到了這項提議的計畫綱要。

華爾街日報(WSJ)報導，梅奧卡斯在備忘錄中寫道，執法重點應該放在查緝聘用非法勞工的雇主，而非勞工；他要求強生與ICE高層官員在60天內訂出實施細則。

梅奧卡斯在備忘錄上指出，如果可以加強掃蕩「沒道德的」(unscrupulous)雇主，非法勞工的市場需求量便可因此降低；這些雇主以低薪大占非法入境的移民勞工便宜。

報導指出，梅奧卡斯接受訪問時曾說，這些雇主製造了不公平的勞工市場，導致合法勞工很難找到足以獲得溫飽的薪水待遇，這些雇主也以不平等手段壓低製造成本。他說：「我們的訊息就是，剝削勞工的雇主應該注意了。」

他表示，雇主如果聘用沒有工作證的移民勞工，但提供合理薪資及安全工作環境，將不會成為移民主管機關鎖定的優先查緝目標。

ICE的大規模逮捕行動向來主要被用於查緝雇用大量移民的產業，如肉品包裝業；移民倡議團體與反對ICE突襲行動的民主黨議員表示，ICE此舉傷害勞工權益，在移民社區散播恐懼，卻很少對雇主造成影響。

梅奧卡斯在備忘錄中寫道，「大規模的職場行動有時導致數百名非法移工被捕，並未聚焦雇用無證客的剝削勞工議題。」

在備忘錄中，梅奧卡斯指示主管移民政策的官員草擬鼓勵移民勞工措施，讓遭到雇主剝削的受害者，或目睹剝削情事的目擊者，願意挺身而出向執法機關舉報，舉報者將可獲得暫緩遣返或假釋等保護，之後將有資格得以申請工作許可。

梅奧卡斯同時要求移民政策主管官員檢討「員工身分電子查核系統」(E-Verify)是否淪為雇主對員工的報復工具，若有非法勞工抱怨低薪或工作環境不安全，便遭到雇主打壓。