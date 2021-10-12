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沙烏地國王送川普3件稀有皮毛 專家鑑定是「贗品」

記者顏伶如／綜合報導
川普(前左)在利雅德拜會沙國國王沙爾曼(前右)，期間獲得沙國皇族致贈的長袍，結果證實為贗品。(Getty Images)
川普(前左)在利雅德拜會沙國國王沙爾曼(前右)，期間獲得沙國皇族致贈的長袍，結果證實為贗品。(Getty Images)

沙烏地阿拉伯是前總統川普2007年上台後第一個訪問的國家，在利雅德(Riyadh)拜會沙國國王沙爾曼(King Salman)，期間獲贈三件由白老虎及獵豹皮毛製成的長袍，還有一把象牙劍把的匕首。三件皮毛長袍在川普卸任後被送交聯邦總務署(GSA)，專家鑑定結果證實為贗品，皮毛是人工染色而成，並非來自白老虎或獵豹身上。

紐約時報報導，川普任內的白宮律師當時評估，持有沙國皇族贈送的三件稀有動物皮毛及象牙匕首，恐涉及觸犯「瀕臨危險物種法」(Endangered Species Act)，但後來川普政府還是決定保留禮物，也未依照規定循收受外國政府饋贈禮物的手續申報。

報導指出，川普總統任期最後一個全天上班的工作日，白宮把這批禮物送交聯邦總務署，但其實應該送交美國魚類及野生動物保護局(Fish and Wildlife Service)。隸屬於內政部旗下的魚類及野生動物保護局直到今年夏天才查扣這批物品，專家鑑定後發現，財富以十億計數的沙國皇族送給川普的禮物，其實是假貨。

內政部發言人薛利(Tyler Cherry)指出，野生動務專家與特別探員鑑定確認，長袍皮毛經過人工染色製成白老虎、獵豹皮毛的色澤，其實皮毛並不是來自屬於保護類動物的白老虎及獵豹。

沙烏地駐華府大使館官員拒絕對紐時報導發表評論。

報導指出，國務院督察長正調查某些川普政務官私自帶走價值數千元、原本用來餽贈外國元首的禮品袋。原本七大工業國(G7)高峰會議2020年訂於大衛營(Camp David)舉行，後因新冠疫情宣告取消，原本美方用來招待與會元首的昂貴禮品袋，裡面放有皮質資料夾、白鑞托盤及刻有川普伉儷簽名的大理石置物盒等，卻被某些川普政治任命官員順手牽羊。

國務院督察長也在追查前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)自稱從沒拿到手的價值5800元日本威士忌酒下落，以及另一名國務院高層官員收到的一枚22K金幣。

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