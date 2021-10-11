佛奇：萬聖節可外出討糖 安全無虞

疫情好轉，佛奇表示，今年萬聖節，孩童可以外出討糖了，但要記得戴口罩。圖為去年萬聖節時，紐約市小朋友在家長帶領下外出討糖。(Getty Images)

受到新冠肺炎疫情影響，雖然全美民眾如今已可方便取得疫苗 ，某些地區對於今年萬聖節 相關活動，依然不敢掉以輕心，例如紐約州威徹斯特郡(Westchester County)「泰瑞城萬聖節遊行」(Tarrytown Halloween Parade)便宣告取消。不過，白宮首席防疫顧問佛奇 (Anthony Fauci)10日表示，在室外舉辦不給糖就搗蛋(trick-or-treating)活動，絕對安全無虞。他說：「這就是為什麼接種疫苗很重要的最佳實例。」

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)10日接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，符合疫苗接種資格的民眾，應該在31日萬聖節來臨之前完成施打，以保護自己與家人，還可以「出門盡情享受萬聖節」；他表示，孩子們非常喜歡過萬聖節，「對兒童來說，這可是一年一度的大日子」。

疫情好轉，佛奇表示，今年萬聖節，孩童可以外出討糖了，但要記得戴口罩。圖為去年萬聖節時，紐約市小朋友在家長帶領下外出討糖。(Getty Images)

針對已接種新冠疫苗的民眾，何時可以在室內聚集卻不必戴口罩？佛奇說，首先確診案例必須大幅下降才行；他說，目前染疫率仍然過高，全美7日平均每日確診案例高達9萬5000例，如果能降低到每日約1萬例左右，甚至更低，大多數已施打疫苗的民眾，才能免戴口罩之下安全室內群聚。

佛奇也表示，全美染疫死亡率今年冬季可望下降，至於下降速度多快則取決於天候、民眾室內活動、是否遵循疾管中心防疫指南等條件因素。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)9日數據顯示，全美45州過去一周新增確診數與前一周相比，均呈現減少或基本上維持不變，但有五州確診數仍在攀升，包括蒙大拿、科羅拉多、明尼蘇達、密西根與賓州。

●5歲至11歲可望感恩節前後接種疫苗

聯邦暨藥物管理局(FDA)前任局長、現任職輝瑞藥廠(Pfizer)董事會的高特里布(Scott Gottlieb)10日表示，5歲至11歲兒童可望在今年感恩節前後接種新冠疫苗；他說，FDA諮詢委員會定26日開會討論是否為幼齡兒童接種新冠疫苗核發緊急授權。

高特里布說，如果諮詢委員會討論過關，接下來聯邦疾病防治中心(CDC)諮詢委員會則將於11月2日或3日開會，對於幼齡兒童新冠疫苗緊急授權做出最終決議。