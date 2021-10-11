6.3萬寫成90萬 誤報染疫童住院數 紐時更正致歉

紐約時報健康與科學記者阿波瓦·曼達維利誤報美國有90萬名兒童確診新冠肺炎住院；紐時勘誤並道歉，澄清實際人數為6萬3000人。（取自臉書）

紐約時報(NYT)健康與科學記者阿波瓦‧曼達維利(Apoorva Mandavilli)經常犯錯，誤報美國 有90萬名兒童確診新冠肺炎 住院；紐時勘誤並道歉，澄清實際人數為6萬3000人。

紐時勘誤寫道，「該文章誤報美國染疫住院病童人數，新冠肺炎疫情去年8月開始到今年10月為止，染疫住院病童人數為至少6萬3000人。」

然而，這並非曼達維利唯一一篇錯誤內容，另有一篇報導以「兒童疫苗 新策略：目前只要打一劑」為標題，「錯誤報導瑞典與丹麥的兒童防疫規範」。

自由派的紐時另曾勘誤：「(曼達維利)這篇報導誤報聯邦食品暨藥物管理局(FDA)就授權輝瑞(Pfizer)-BioNTech兒童疫苗開會的時間，是本月底，不是下周。」

推特(Twitter)使用者對於曼達維利的劣質報導內容不滿，直指她報導的美國兒童染疫住院人數落差多達83萬7000人，「曼達維利膨脹了美國染疫住院病童人數14倍。」

一名推特回應紐時勘誤的推文寫道，「我看這名紐時記者發揮她正常的水準。」還有人懷疑曼達維利完全捏造數據，「提供她獨具的聚焦科學觀點」。

另有人疑惑為何曼達維利沒被開除，「她公然撒謊，不只小誤差，而是極大差距。散播新冠肺炎恐懼的危言聳聽者，她應該離開！當你真正需要時，取消文化(cancel culture)在哪裡？」

取消文化是一種抵制行為，尤其指網上名人失言引起的輿論與實際抵制行為。

曼達維利2019年曾獲維特柯恩(Victor Cohn)醫學科學報導卓越獎，她今年5月時的推文引發爭議；她寫道，「有一天，我們會停止討論新冠病毒從中國武漢實驗室外洩的理論，甚至可能承認種族歧視根源，但那一天還沒到。」

她發布推文約一個小時後刪除，坦言「用詞不當」，同事正在調查病毒起源。