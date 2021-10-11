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新冠抗體降低怎麼辦？醫：先不必搶打第3針

編譯柯立偉／綜合10日電
南加巴沙迪那一對逾80歲的老夫妻正接種第三針，醫師建議尚未符合補強針資格者「不用緊張，暫時沒必要打補強針。」（Getty Images）
南加巴沙迪那一對逾80歲的老夫妻正接種第三針，醫師建議尚未符合補強針資格者「不用緊張，暫時沒必要打補強針。」（Getty Images）

隨著學界對於新冠疫苗的研究愈深，人們愈了解市面上現有疫苗所產生的抗體，會隨著時間減弱，無法提供終身保護，其中輝瑞(Pfizer)疫苗已獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)許可，符合條件的民眾可以接種第三劑補強針，至於尚不符合補強針資格者是否有接種的必要？醫師直言：「真的不用緊張，暫時沒必要。」

羅徹斯特大學(University of Rochester)醫學院教授安．佛西(Ann Falsey)表示，已接種疫苗的人體內的抗體確實會隨著時間的推移而減少，但這並不是民眾一窩蜂搶打補強針的理由；佛西說：「不論是輝瑞、莫德納(Moderna)或嬌生(J&J)疫苗，對於防範重症都有很好的效果，雖然突破性感染，多數狀況也僅止於輕症；所以，真的沒必要去搶補強針。」

不過，這樣的呼籲顯然沒有達到預期的效果，許多不符接種補強針資格的民眾，仍然用盡心機只為得到第三劑；據統計，截至上周末為止，全美已有超過700萬民眾接種第三劑補強針。

針對疫苗「能防範重症，卻不能防範輕症」的現象，佛西指出這是由於人體複雜的免疫機制所致。

正因為完整接種兩劑疫苗後，仍無法獲得100%的輕症防護力，仍有遭到感染的可能，聯邦疾病管制中心(CDC)才建議已完整接種的民眾繼續戴口罩，特別是在室內通風不良的地區。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)上個月在白宮的防疫簡報會上也表示，如果接種第二劑後未達六個月，由於第三劑疫苗無法提供更強保護力，因此不建議打補強針。

佛奇說：「接種完第二劑疫苗後超過六個月再接種補強針，有助於讓減弱中的抗體做出更強烈的反應，提供更強大的保護力。」

疫苗 佛奇 輝瑞

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