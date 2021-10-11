期限將至…數十萬美軍仍未完全接種 2軍種施打率最低

拜登總統強制現役官兵接種新冠疫苗的期限將至，現役海軍接種率已達九成。（圖取自陸戰隊官網）

拜登 總統強制現役官兵接種新冠疫苗 的期限將至，但仍有數十萬軍人沒接種或僅接種一劑；個別軍種的接種率天差地別，後備軍人因新冠病殁數目大增，在在顯示因政治分裂而對疫苗有歧見，滲入不該有黨派之見、應服從明確命令的部隊，程度有多嚴重。

華盛頓郵報10日報導，整體而言，自8月國防部 高層依拜登總統命令執行疫苗強制接種以來，全國210萬名官兵接種率上升，得以豁免接種的案例極少，違令者要受罰；但依華郵蒐集的數據指出，部隊對強制接種的反應差距很大。

例如現役海軍接種率已達九成，相形下陸戰隊只有72%；兩軍種的接種最後期限都在11月28日；空軍則有6萬多人仍未接種，距他們的最後期限只剩三周。

某些軍種很難指揮其屬下官兵去接種，致使某些部隊新冠病殁數大增；9月軍人染疫病歿人數要比整個2020年都要多；國防部發言人狄亞茲(Charlie Dietz)指出，病疫的人裡，沒有一人完成疫苗接種。

軍方官員解釋說，接種率因軍種而不同，是因為各軍種替所屬官兵設定的期限太過樂觀，所以沒能辦到；隨著最後期限將屆，接種人數會迅速增加，大多數軍人都會服從命令；官員們表示，例如在海軍，成千上萬名水兵都已開始兩劑式接種行動，98%現役水兵至少已接種一劑。

但其他軍種接種速度就沒像海軍那麼穩定；其中後備部隊及國民兵最明顯，兩軍種很多戰士迄今拒絕接種疫苗。

國民兵陸軍及後備部隊總計約52萬2000人，約合美軍總數四分之一；軍人因疫情病殁的62人中，兩軍種就占約四成，目前完全接種的比率還不到40%；而現役陸軍最後接種期限為12月15日，已完成接種人數達到81%。