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全球陷「能源危機」 專家：新冠疫情是主因

編譯徐薏茹／綜合9日電
歐盟有議員指控俄羅斯限縮天然氣輸出，認為俄羅斯想藉由此次能源危機讓連接德國的天然氣管線「北溪2號」通過批准。（路透）
歐盟有議員指控俄羅斯限縮天然氣輸出，認為俄羅斯想藉由此次能源危機讓連接德國的天然氣管線「北溪2號」通過批准。（路透）

全球多數地區現正面臨嚴重的能源危機，專家認為造成能源短缺的核心問題為新冠疫情；時隔一年，各地正逐漸從疫情中復甦，百業重啟，而能源消耗的速度卻遠比生產還快。

英國卡迪夫大學(Cardiff University)教授吳建州(音譯)表示：「這就像一輛許久未發動的車，而我們現在想要迅速重新駕駛這輛車，這需要時間。」

根據英國石油公司(BP)的「世界能源統計評論」，由於新冠疫情衝擊，去年全球能源消耗減少4.5%，為二戰後最大下滑幅度，同時也是去年4月史上第一次油價出現負成長的原因。

隨著新冠疫苗接種率上升，各國政府紛紛鬆綁限制，能源需求再度回升；然而去年冬天因封城限制數百萬人窩在家以暖氣取暖，全球儲備能源已大量消耗。

歐洲及亞洲的天然氣價格連連暴漲，每天都創下歷史新高，石油輸出國組織OPEC本周拒絕增加供應的要求。

美國身為全球最大的天然氣生產國，能源供給充足，受到的衝擊較小，但美國的物價也在過去一年上升180%，為2014年後最高漲幅；專家指出，美國若提早入冬或遇上極度寒冷的天氣，今年冬天電費也將暴漲。

除了新冠疫情影響，能源危機還包含諸多複雜的政治因素；歐盟有議員指控俄羅斯限縮天然氣輸出，認為俄羅斯想藉由此次能源危機讓連接德國的天然氣管線「北溪2號」(Nord Stream 2)通過批准，該管線一直備受爭議，俄國國營天然氣工業(Gazprom)則否認該項指控，而在俄羅斯總統普丁6日宣布將增加天然氣供給時，天然氣價格終於下跌。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示：「俄國有利用能源作為脅迫，將能源當作政治武器的歷史。」

另一方面，中國近來大規模限電部分與新冠疫情有關，全球對中國製產品需求激增，工廠需求跟著大漲，然而電力供給卻來不及補足。

天然氣 疫情 美國

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