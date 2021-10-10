比特幣「挖礦」耗電 紐約民眾抗議：廢水排湖破壞生態

紐約州成為加密貨幣「比特幣」挖礦的新基地之一，數千台超級電腦耗電量驚人，紐約州湖區居民因擔心環境問題而舉牌抗議，向比特幣說「不」。（截屏自CBS電視畫面）

加密貨幣「比特幣 」(bitcoin)挖礦賺大錢，吸引大規模工業型礦場投資，數千部超級電腦耗電量驚人，紐約州 湖區居民因擔心環境問題而抗議。

伊凡‧泰勒(Yvonne Taylor)家族歷代都住在紐約州塞內卡郡手指湖(Finger Lake)地區的塞內卡湖(Seneca Lake)沿岸，她說：「這裡很特別，有瀑布、峽谷、可以游泳也有潔淨飲用水，發展農業、釀酒和觀光 ，宛若天堂。」

不過，泰勒口中的天堂正面臨威脅，而她身為環保團體「塞內卡湖泰勒守護者」(Seneca Lake Guardian)的領袖，帶領居民對抗關閉重啟的「格林尼奇發電公司」(Greenidge Generation)。

哥倫比亞廣播公司(CBS News)氣象學家與氣候專家貝拉爾代利(Jeff Berardelli)表示，大型礦場可能導致嚴重的環境後果。

格林尼奇電廠從燃煤轉為燒天然氣，2017年由私人企業贊助重啟發電，供應工業級比特幣營利礦場，且規模日益擴大，挖礦機數量近日從7000部增至逾1萬5000部。

加密貨幣「比特幣」挖礦賺大錢，吸引大規模工業型礦場投資，但超級電腦耗電量驚人。（Getty Images）

「格林尼奇發電公司」給證交所的文件顯示，該電廠3月產出19百萬瓦特的挖礦效能，明年底產能將逾四倍。

該電廠從塞內卡湖汲取數百萬加侖的水，用以冷卻發電機組，之後再排回塞內卡湖，但水溫顯然已升高許多；部分居民擔心，溫熱湖水可能破壞生態平衡。

緹娜‧赫茲利特(Tina Hazlitt)的家族自1952年來便擁有塞內卡湖畔一座農場；她說：「我們是湖的守護者，我們的根深紮在此。」

尚無證據顯示排放溫水造成當地環境危害，但她擔心未來的情況；她說：「格林尼奇的行為威脅我們的湖和水資源，對我而言，那威脅了我的子孫。」

格林尼奇不認同居民的抗議，該公司發言人寄電郵給CBS澄清，該鎮同意電廠營運且格林尼奇符合所有規定，沒有證據顯示電廠營運危害環境。

赫茲利特表示，格林尼奇發電扶植比特幣業務，需要更多研究。她表示，居民需要發出危險訊號，呼籲電廠暫緩營運並配合調查，看看比特幣挖礦會對空氣、水造成何種影響。

來源：The Young Turks