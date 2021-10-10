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戴琪劉鶴二度通話 中施壓欲取消加徵關稅 美不尋求第二階段談判

華盛頓記者張文馨、記者林則宏／綜合報導
美國貿易代表戴琪（見圖）9日與中國副總理劉鶴舉行視訊會議，討論美中貿易關係，並透露近日將持續溝通。（Getty Images）
美國貿易代表戴琪（見圖）9日與中國副總理劉鶴舉行視訊會議，討論美中貿易關係，並透露近日將持續溝通。（Getty Images）

美國貿易代表戴琪9日與中國副總理劉鶴（見圖）舉行視訊會議，討論美中貿易關係，並透...
美國貿易代表戴琪9日與中國副總理劉鶴（見圖）舉行視訊會議，討論美中貿易關係，並透露近日將持續溝通。（路透）

在美中兩國元首通話一個月後，美國貿易代表戴琪9日與中國國務院副總理劉鶴舉行視訊會議，討論美中貿易關係，並透露近日將持續溝通。中方施壓美方取消對中國出口美國的商品加徵的關稅，美方則表示暫不尋求與北京就其他結構性問題展開第二階段談判。

這是戴琪和劉鶴之間第二次通話。貿易代表署(USTR)的資深官員說，這次通話是測試華府與北京的雙邊接觸能否解決美國對中國貿易和補貼做法的不滿。

貿易代表署官員表示，透過坦率的意見交換，戴琪與劉鶴承認雙邊貿易關係的重要性，以及雙邊關係影響的不只是美中，還有全球；戴琪與劉鶴檢視了美中第一階段貿易協議的落實情形，包括中方承諾採購、但未達到目標的美國商品。

戴琪在會中還強調美國關切中國國家領導、非市場貿易政策與作為，傷害美國勞工、農人和企業一事。

美方官員說：「我們認識到，北京越來越明確表示，正在加倍推行其以國家為中心的威權做法，並拒絕解決我們的結構性關切。因此，我們主要的重點將繼續放在增強韌性和競爭力，多樣化市場，限制北京有害貿易做法的影響上」。

戴琪和劉鶴在今年5月曾有過一輪通話，雙方在經貿領域恢復了正常溝通。四個多月來，美中經貿團隊工作層面一直保持密切溝通。

美國加徵自中國進口商品的關稅並未能減少中國商品輸美和貿易逆差降低。圖為山東青島港...
美國加徵自中國進口商品的關稅並未能減少中國商品輸美和貿易逆差降低。圖為山東青島港碼頭待運貨櫃堆積如山。(歐新社)

美國加徵自中國進口商品的關稅並未能減少中國商品輸美和貿易逆差降低。圖為加州長灘港...
美國加徵自中國進口商品的關稅並未能減少中國商品輸美和貿易逆差降低。圖為加州長灘港一片繁忙景象。(歐新社)

中國官方新華社在報導劉鶴和戴琪的視訊通話時說，中方就取消加徵關稅和制裁交涉，雙方討論了加強雙邊經貿往來與合作，就中美經貿協議的實施情況交換意見，表達各自的核心關切，同意通過協商解決彼此合理關切。

此外，美國貿易代表署表示，戴琪期待近日與劉鶴持續溝通。資深官員透露，戴琪不會尋求與北京就政府補貼和其他結構性問題進行第二階段的貿易談判。

美中去年1月達成的第一階段貿易協議，暫時緩解世界兩大經濟體間持續一段時間的關稅戰，主要重點在中國承諾兩年內加碼採購2000億美元美國農產品、製品、能源和服務，同時加強對版權、商標和其他形式的智慧財產權保護。

川普政府曾設想，在第一階段貿易協議執行之後，隨後展開第二階段貿易談判，解決更困難的問題，包括對國企補貼和中國戰略工業政策。

如果華府與北京的接觸無功而返，美國是否會尋求再次動用「301條款」，對中國不公平的貿易做法展開調查，進而對更多的中國商品加徵關稅。對於這個問題，貿易代表署官員說，美國將使用「我們擁有的所有工具來保護美國工人、農民和企業免受不公平貿易行為的影響」。

美國 戴琪 中國

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