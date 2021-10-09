川普曾誇賺數千萬… 眾院：華府川普飯店虧逾7000萬元

眾院8日公布文件指出，川普執政四年期間，川普國際飯店累計虧損逾7000萬元。(美聯社)

眾院 監督暨改革委員會(House Oversight and Reform Committee)8日公布文件指出，前總統川普 執政四年期間，距離白宮只有五條街的川普國際飯店(Trump International Hotel)，累計虧損超過7000萬元；有線電視新聞網(CNN)報導，這是國會調查人員首度公布有關川普財務狀況的報告。

川普則曾在公開談話中聲稱，位於華府的飯店生意興隆，賺進數千萬元。

報導指出，曼哈頓區域檢察官及紐約州檢察長辦公室都在調查川普財務狀況，但到目前為止都沒有公布川普財務細節。

川普國際飯店在公開財務申報紀錄中宣稱，2016年至2020年間營收為1億5600萬元；但眾院監督委員會取得的飯店財務紀錄卻顯示，川普執政期間飯店實際上有7000多萬元的淨虧損(net loss)。

委員會在報告中指出，川普國際飯店從2017年至2020年共向川普名下的DJU控股公司(DJT Holdings)貸款 ，超過2700萬元。

另外，報告中寫道，聯邦總務署(General Services Administration，GSA)資料顯示，川普向德意志銀行(Deutsche Bank)申請1億7000萬元的營建貸款時，獲得了「未公開的特殊禮遇」(undisclosed preferential treatment)；原本貸款契約規定，川普飯店必須從2018年開始償還本金，但銀行方面給予川普特別待遇，將開始償還本金的時間延後了六年。

今年7月，總務署把川普飯店2014年至2020年的財務稽查紀錄交給國會；過去幾年來，多個眾院委員會透過各種方式，希望從川普集團旗下會計師事務所「美國馬薩爾斯」(Mazars USA)取得川普報稅資料及德意志銀行資料，但都未成功。

掌理聯邦建築物與土地的總務署，2012年同意將舊郵政大樓(Old Post Office)租賃給川普飯店，裝潢之後的華府川普國際飯店於2016年開張，當時川普是共和黨總統候選人。

眾院監督暨改革委員會民主黨籍主席馬隆尼(Carolyn Maloney)8日致函總務署指出，調查結果顯示，川普在執政期間涉及球員兼裁判的租賃契約利益衝突情事，總務署處理能力引人懷疑；該委員會已要求總務署在兩周內交出更多資料。