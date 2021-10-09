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都想戰2024？潘斯怕惹怒川普 閃避敏感話題

編譯潘勛／綜合日電
川普有意再戰2024，令其他有意參選總統的共和黨人尷尬。圖為前副總統潘斯。（歐新社）
川普有意再戰2024，令其他有意參選總統的共和黨人尷尬。圖為前副總統潘斯。（歐新社）

前總統川普一直暗示有意再戰2024，他的舉措嚴絲合縫一如牛角，其他有志於白宮寶座的共和黨人目前雖不敢直捋川普虎鬚，但已拐彎抹角想承擔共和黨領袖的角色；前副總統潘斯及前駐聯合國大使海理本周便指點國政，但為了避免觸怒川普，做起來綁手綁腳。

川普9日將在愛阿華州主持一項集會，傳統上該州是投入提名選戰的第一個州，更讓川普是否爭逐2024年總統選戰撲朔迷離。

紐約時報報導，前副總統潘斯是第一個受到衝擊者；潘斯1月6日拒絕干預選舉人團計票，觸怒川普，另助長當天暴民攻打國會山莊；潘斯本周上福斯新聞網(Fox News)節目訪談，講話幾度聽來真像有志於競選總統。

潘斯譴責拜登總統撤軍阿富汗，另批評評拜登的內政舉措，例如「強制國民接種(新冠)疫苗像在訓話」，另向國會提出「龐大、大政府式、社會主義派的法案」，想擴大社會安全網，肆應氣候變遷等棘手問題。

但節目主持人漢尼提(Sean Hannity)提到潘斯據說與川普關係有損時，潘斯就躲閃重點，只罵新聞媒體大肆報導國會山莊遇襲事件到不成比例，另一度語焉不詳地說成「元月有一天」。

很多暴民在國會山莊叫囂要吊死潘斯，這件事潘斯避而不提，主持人也就不再提起。

接著是做過南卡羅來納州長及駐聯合國大使的海理，她在加州雷根總統圖書館演講時批評川普的政敵，說那些人指責川普向俄國人讓步，但相形之下，川普對俄國的姿態更為軟弱。

此外，海理本周接受華爾街日報(WSJ)專訪時指出，讚美川普有能力「讓堅強的人當選」，另稱「我可不想國家回到川普以前的時代」。

但海理在國會山莊遇襲之後曾表示，自己對川普「感到惡心」，另預測川普「任何政治生命力都丟光了」。

當前任何人想在共和黨內前途光明，觸怒川普似乎不是明智抉擇；川普持續攻擊1月6日後與他分道揚鑣、支持彈劾他的共和黨人，例如懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)。

國會遇襲後，川普首次造勢是6月時在克利夫蘭市郊外，他加持一名當地共和黨人明年黨內初選時，挑戰現任眾議員岡薩雷斯(Anthony Gonzalez)；岡薩雷斯名列十名支持彈劾川普的共和黨眾議員，9月已宣布不再追求連任，避免跟川普欽點的挑戰者對決。

川普 共和黨 眾議員

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