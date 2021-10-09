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川普再戰2024？民主黨擔憂：不能低估基層實力

編譯盧炯燊／綜合8日電
美國前總統川普。(路透)
美國前總統川普。(路透)

前總統川普愈來愈頻密在公眾集會上出現，他在2024年捲土重來、競逐白宮的可能性日益增大，也使民主黨人愈來愈擔憂。

國會山莊報(The Hill)報導，儘管民主黨人不認為川普必然會出馬，或一定會當選，甚至也可能在初選敗下陣來，不過確實有人擔心川普回朝，令民主黨不寒而慄。

民主黨的民調專家瑞秋‧比特科弗(Rachel Bitecofer)表示，黨內沒有人或策士會希望見到川普再次參選。

川普2020並非輸得很難看

雖然民主黨內仍有人認為川普在2016大選獲勝是一個意外，然而在他四年任期內的表現，加上他在2020年大選並非輸得很難看，證明了他的確具有不容小覷的競爭力。

比特科弗指出，即使川普在任四年出現一次又一次的醜聞，但新冠疫情處理不善對他似乎毫髮無傷，在2020年大選幾乎獲勝，甚至讓共和黨在國會眾院增加了席次。

曾經擔任參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)助理的民主黨策士莫雷(Mike Morey)也說，任何人都不應低估川普發動基層力量的能力，若認為他會輕易放棄，實在是愚蠢之至。

有消息指稱，川普已向助理表示期望再戰2024年，不過他的顧問要他保持低調，最好等到明年期中選舉之後。

拜登民調下滑 川普急表態

共和黨的策士指出，川普迫切表態，主要是受最新民調顯示拜登總統支持度下滑的影響；美軍倉卒撤出阿富汗、南部邊境無證移民問題處理不當，就連民主黨內也抨擊拜登的表現，自然拖累了他的支持度。

相反地，哈佛大學／哈里斯民調(Harvard CAPS/Harris Poll)上月的民調顯示，58%的受訪者希望川普在2024年成為共和黨候選人；丕優(Pew)研究中心本周公布的一項民調也顯示，67%的共和黨及傾向共和黨的人支持川普再度參選。

拜登健康狀況 也引關注

另一個讓民主黨擔憂的是拜登的健康；78歲的拜登已向身邊的人表示，計畫在2024年競選連任，可是從最近幾個月來看，其狀況令人關注；而75歲的川普似乎活力滿滿，勝拜登一籌。

此外，民主黨內也懷疑，若然拜登不競逐連任，副總統賀錦麗是否有能力應對川普。

儘管有部分策士認為川普若參選是件好事，好讓他的兩極分化天性，激發無黨派選民出來支持民主黨；但也有策士表示，若川普真的再戰2024，將是全世界的噩夢。

川普 民主黨 拜登

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