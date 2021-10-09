富比世估川普負債約13億元 卸任增債2億元

圖為距離白宮只有五條街的川普國際飯店。(美聯社)

「富比世 」雜誌(Forbes)7日報導前總統川普 的財務狀況，估計川普負債額約13億元，自1月卸任總統以來，負債增加近2億；報導指出，雖然從川普坐擁的財富來看，這些負債不會造成他財務上的問題，但是如果他想再戰2024年，可能就會有影響了。

欠下的債務總額與其資產負債表，以及財務流動性是不同的事情；例如日前摩根大通(JPMorgan Chase)向一棟位於舊金山的辦公大樓貸出12億元，川普擁有該大樓30%股權，因此其流動資產有望從1億1000萬元增至3億元；而且因為川普只是有限合夥，因此就算那棟大樓債務違約，也不必負連帶責任。

這筆錢可讓川普為合夥人的地產投資信託商Vornado Realty Trust履行上個月到期的債務，償還明年9月到期的川普大廈(Trump Tower)1億元債務也不成問題；而且從川普大廈估值達2億7500萬元來看，要向銀行融資 1億元償債應該也不成問題；就算沒有銀行肯融資，川普的流動資產也能輕鬆應付。

到2023年，川普位於佛州都瑞爾(Doral)的高爾夫球渡假村有1億2500萬元的債務到期，到2024年，位於華府及芝加哥的兩間川普國際飯店(Trump International Hotel)將有共2億1500萬元的債須償還；這幾處物業最近經營狀況不是很好，相較於川普大廈，要請求銀行再融資可能會更具挑戰性。

但明年川普參與有限合夥的曼哈頓第六大道1290號大樓(1290 Avenue of the Americas)將有債務到期，如果該物業尋求銀行融資，川普可望又有7500萬入袋。

總而言之，川普的債務在最近幾個月雖然增加，但是資產負債表的數字卻變得更好，而且現金等流動性資產應有辦法應付未來的債務；儘管這些資產來自於債務，會讓帳面上的債務總額增加，但川普若真要在2024年再次競選，他的財務狀況仍可能會讓一切變得複雜化。