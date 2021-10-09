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拜登將交出川普檔案 總統角力戰攤牌

記者顏伶如／綜合報導
國會眾院調查1月6日國會暴動事件委員會要求索取前總統川普資料，拜登總統(如圖)不會動用行政特權加以阻撓，白宮準備交出檔案。（Getty Images）
國會眾院調查1月6日國會暴動事件委員會要求索取前總統川普資料，拜登總統(如圖)不會動用行政特權加以阻撓，白宮準備交出檔案。（Getty Images）

眾院調查1月6日國會暴動事件委員會要求索取前總統川普資料，拜登總統決定不動用行政特權加以阻撓，白宮準備交出檔案；前總統川普曾經表示，對於眾院調查委員會要求資料將抗拒到底，但拜登願意配合國會調查，使得前、現任總統之間的角力戰，面臨攤牌時刻。

不動用行政特權

美聯社8日報導，白宮法律顧問芮姆(Dana Remus)致函國家檔案館館長(Archivist of the United States)表示，拜登已經決定，訴諸行政特權不符國家最佳利益。

國會眾院調查1月6日國會暴動事件委員會要求索取前總統川普(如圖)資料，拜登總統不...
國會眾院調查1月6日國會暴動事件委員會要求索取前總統川普(如圖)資料，拜登總統不會動用行政特權加以阻撓，白宮準備交出檔案。（Getty Images）

川普律師團日前以總統行政特權為由，企圖阻止川普時代官員上眾院調查委員會作證；前白宮顧問巴農(Steve Bannon)的律師表示，由於川普聲稱有行政特權，巴農將不會配合眾院委員會調查。

今年8月間，眾院調查委員會向白宮要求川普任內的許多檔案資料，包括通聯紀錄、計畫並提供資金給群眾來華府集會等相關資訊；其中有一場群眾集會在白宮附近舉辦，川普曾經現身並發表演說，川普演說結束後，數千挺川群眾便攻打國會山莊。

更多內情將曝光

芮姆在信中寫道，由這些白宮檔案可以得知1月6日事件的更多內情，符合特別委員會(Select Committee)了解這起從內戰以來，聯邦政府遭遇最嚴重攻擊的事件真相。

應眾院調查委員會索取的檔案副本，除了交給拜登主政的白宮之外，也送交川普律師團，以便釐清是否可能涉及聯邦法律規範的行政特權條款，以及有關總統檔案的行政命令。

含所有通聯紀錄

眾院委員會向國家檔案館要求的檔案，包括1月6日當天白宮內部所有文件以及通聯紀錄，川普核心幕僚、家庭成員都包括在內，還有當天在華府橢圓形草坪(Ellipse)舉辦集會活動的所有資料，還有川普推特發文。

調查人員也索取川普當天具體活動行程以及通訊紀錄，包括在白宮戰情室(White House Situation Room)裡的也不例外；另外，調查人員還要求與選舉舞弊論有關的資料，還有最高法院對於大選相關訴訟的裁決。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)說，拜登的決定只與第一批白宮審核過的檔案有關，對於調查委員會索取後續資料，白宮將以個案方式評估。

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