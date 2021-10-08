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陪榜16年…村上春樹至今無緣諾貝爾文學獎

編譯中心／綜合報導
日本作家村上春樹一直被外界預測可望奪得諾貝爾文學獎，今年依舊無法抱回桂冠，算算至今已「陪榜」16年。（美聯社）
日本作家村上春樹一直被外界預測可望奪得諾貝爾文學獎，今年依舊無法抱回桂冠，算算至今已「陪榜」16年。（美聯社）

從2006年起一直被外界預測可望奪得諾貝爾文學獎的72歲日本知名作家村上春樹，今年依舊無法抱回桂冠，算算至今已「陪榜」16年，也繼續讓村上迷及村上小學同窗感到失望與遺憾。

日刊體育報導，村上母校、兵庫縣西宮市香櫨園小學的同窗與教職員等人，透過網路直播觀看頒獎，然後就在宣布獲獎人的瞬間再度失望。

小學六年級跟村上同班的頭井治男與內堀均遺憾說，「每年都這樣，明年還有機會」、「本想今年能到六年級的導師墳前報告好消息」。

日本作家川端康成及大江健三郎，分別奪得1968年及1994年的諾貝爾文學獎；另外日裔英籍作家石黑一雄，拿下2017年諾貝爾文學獎。村上今年再度無緣諾貝爾文學獎，暫時未能成為史上第三位獲獎的日籍作家。

村上讀者群不僅在日本，在全球也為數不少，作品經翻譯後在超過50個國家或地區出版。2006年獲得愛爾蘭法蘭克．歐康納（Frank O'Connor）國際短篇小說獎及捷克的卡夫卡獎，2009年獲耶路撒冷獎，作品在國際上受到高度評價。

儘管村上在今年英國各博彩公司預測仍名列前茅，日媒也舉出性別、地域等因素進行分析，認為今年確有奪獎可能，再加上村上母校早稻田大學委請知名建築師隈研吾操刀設計的國際文學館（俗稱村上春樹圖書館），今年10月1日正式開館，都讓人對村上今年奪獎充滿期待，可惜最後結果仍叫村上迷失望。

日本放送協會（NHK）曾報導，村上春樹會受到眾人高度期待，主要有兩個理由。

第一，村上春樹是日本現代作家中，作品廣受世界讀者喜愛的作家。他的作品被翻譯成逾50種以上語言，是全球讀者都期待推出新作品的作家。

第二，村上春樹曾奪得不少國際性文學獎項，例如2006年獲得愛爾蘭的法蘭克．歐康納（Frank O'Connor）國際短篇小說獎，及同年在捷克頒發的卡夫卡獎（Kafka prize）。

村上春樹 日本 諾貝爾

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