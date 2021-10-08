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諾貝爾文學獎 古納作品刻畫主角堅韌 但多半悲劇

編譯莊蕙嘉／綜合報導
諾貝爾文學獎7日宣布，由72歲的坦尚尼亞小說家古納榮膺桂冠；圖為他的著作，左起為「朝聖之路」、「來生」與「遺棄」（均暫譯）。（Getty Images）
諾貝爾文學獎7日宣布，由72歲的坦尚尼亞小說家古納榮膺桂冠；圖為他的著作，左起為「朝聖之路」、「來生」與「遺棄」（均暫譯）。（Getty Images）

今年諾貝爾文學獎頒給坦尚尼亞作家古納，他的作品擅長刻畫主人翁面對的文化與身分掙扎，凸顯非洲人民在殖民時期前後經歷的困境。

古納的小說處女作「離別的回憶」（Memory of Departure，暫譯），描述充滿才華的年輕主人翁參加一場失敗的起義後離開家鄉，前往肯亞奈洛比投靠有錢的叔叔，卻落得一陣羞辱，只好返回他已經分崩離析的家，面對酗酒又暴力的父親和被迫賣淫維生的姊妹。

1994年的第四本小說「天堂」（Paradise）被視為古納的突破之作，寫作靈感來自1990年前往東非的一趟學術之旅，主人翁尤瑟夫和波蘭裔作家康拉德同名但不同拼音，明顯有致敬之意。尤瑟夫處於19世紀末的東非，因父親欠一名阿拉伯商人龐大債務，將他送給商人為奴抵債。尤瑟夫跟著商人到中非做買賣，經歷不同風土與當地部族的敵視，返回家鄉後遭遇第一次世界大戰爆發，他被迫加入德軍作戰，無法主宰自己的命運。

2005年出版的「遺棄」（Desertion，暫譯）時空跨越半世紀，整部小說幾乎皆以主角拉希德的第一人稱敘述兩個故事。

其一是50年前，流落東非的英國人皮爾斯被一名阿拉伯商人所救，和商人的姊妹蕾哈娜墜入情網，卻被當地人排擠。

故事之二是拉希德離開家鄉遠赴英國求學，他的兄長阿明立志像父母一樣成為教師，姊姊法莉坦開店做生意，巧遇皮爾斯和蕾哈娜的孫女賈米拉，阿明深深愛上她。之後拉希德的家鄉陷入革命戰亂，阿明在戰火中失明，之後死去。拉希德輾轉拿到阿明留下的筆記，得以記錄這兩段家族故事。

古納作品經常以家鄉的殖民歷史和當局血腥鎮壓部族過往為背景，反映非洲種族、宗教與文化的多元與複雜，多半以悲劇收尾，但也表現主人翁的堅韌。

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