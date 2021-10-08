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諾貝爾文學獎 非裔古納爆冷出線 小說「天堂」最著名

記者陳宛茜／台北報導
諾貝爾文學獎7日宣布，由72歲的坦尚尼亞小說家古納榮膺桂冠；瑞典學院表示，古納的作品「對於在文化與土地的鴻溝間掙扎的難民命運，以及殖民主義的影響，表現毫不妥協與充滿熱情的深入刻畫。」（路透）
諾貝爾文學獎7日宣布，由72歲的坦尚尼亞小說家古納榮膺桂冠；瑞典學院表示，古納的作品「對於在文化與土地的鴻溝間掙扎的難民命運，以及殖民主義的影響，表現毫不妥協與充滿熱情的深入刻畫。」（路透）

2019年諾貝爾獎評委主席安德斯(Anders Olsson)曾說，過去諾貝爾獎對文學的看法以歐洲為中心，「如今我們把目光投向全世界」。各界當時便猜測會頒給睽違多年的非裔作家，但2019年、2020年還是頒給歐美作家，今年評委終於頒給非裔作家、坦尚尼亞出生的古納(Abdulrazak Gurnah)。

不過，原本被視為熱門名單的非裔作家是肯亞的恩古吉(Ngũgĩ)、莫三比克的米亞(Mia)或奈及利亞的奇瑪曼達(Chimamanda)，沒想到最後爆冷門給了古納，他的小說在英國頗受重視。

古納身兼小說家與文學評論家，最著名小說是「天堂」(Paradise)，曾入圍英語文學界最重要的「布克獎」，但未獲獎。

諾貝爾文學獎得主中，迄今共五名非裔作家。第一位是奈及利亞的索因卡( Soyinka)，他於1986年拿下諾貝爾文學獎。

台灣中研院歐美所兼任研究員李有成表示，諾貝爾文學獎「不夠大膽」，即使頒給非裔作家，也是頒給以歐洲語言創作的非裔作家。古納是坦尚尼亞籍，但移民英國多年、並以英文寫作。諾貝爾文學獎重視作家的跨國經驗，英國文壇的移民作家獲此獎者不在少數，如並稱為「英國文壇移民三雄」的石黑一雄、奈波爾與魯西迪，前兩者已獲諾貝爾文學獎桂冠。

李有成的研究主題為非裔美國文學、後殖民文學，他表示，大家看好的肯亞作家恩古吉，與索因卡是同輩作家，其文學成就不輸索因卡；但索因卡早在35年前即摘下諾獎桂冠，而恩古吉雖年年被視為大熱門卻總是擦身。此次諾獎頒給古納，基於區域分配的原則，恩古吉恐要再等好幾年。

他認為，恩古吉堅持以母語創作，更符合諾貝爾文學獎鼓勵「非歐洲中心」承諾。

來源：Nobel Prize YouTube

古納去年出版最新長篇小說「來世」（Afterlives，暫譯）。（Getty I...
古納去年出版最新長篇小說「來世」（Afterlives，暫譯）。（Getty Images）

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