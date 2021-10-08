刻畫難民命運、殖民影響 非裔古納獲諾貝爾文學獎

諾貝爾文學獎7日宣布，由72歲的坦尚尼亞小說家古納榮膺桂冠。（路透）

諾貝爾 文學獎7日宣布，由72歲的坦尚尼亞小說 家古納(Abdulrazak Gurnah)榮獲桂冠；瑞典學院表示，古納的作品「對於在文化與土地的鴻溝間掙扎的難民命運，以及殖民主義的影響，表現毫不妥協與充滿熱情的深入刻畫。」

諾貝爾文學獎上一次頒給非裔作家，還是1993年的莫里森(Toni Morrison)，古納是史上第五位獲文學獎的非裔作家。

路透報導，古納聽聞獲獎後表示：「這真是太棒、太不可思議了。真是個好消息，這是個大獎，有這麼多優秀的作家被提名，我竟然可以得到。這實在是個驚喜，我得要親自聽到正式消息才能真的相信」。

諾貝爾文學獎得主 製表／莊蕙嘉

古納1948年出生於坦尚尼亞的尚吉巴島，1960年代以難民身分抵達英國 ，現定居於英國，曾獲得英國肯特大學(University of Kent)博士學位，曾是肯特大學英國與後殖民文學教授，已經退休。

古納迄今完成包括1994年出版的「天堂(Paradise)」等十部小說，諾貝爾委員會主席歐森(Anders Olsson)盛讚他是「世界最出色的殖民後作家之一」；古納可獲得1000萬瑞典克朗(約114萬美元)獎金。

1964年坦尚尼亞正式脫離英國獨立，但古納家鄉的阿拉伯族群卻遭新政府迫害，他在18歲時離開家人，以難民身分前往英國，直到1984年才首度回到家鄉見父親最後一面。

古納21歲提筆寫作，1987年出版首部小說「離別的回憶」(暫譯)，迄今已出版10本長篇小說；他的母語雖是史瓦希里語，但他的寫作以英語為工具；啟蒙他的是古蘭經和一千零一夜等伊斯蘭典籍，滋養他的是英國大文豪莎士比亞(William Shakespeare)和2001年諾貝爾文學獎得主奈波爾(V. S. Naipaul)。

諾貝爾文學獎七日頒給坦尚尼亞作家古納，圖為瑞典學院陳列的古納作品。（法新社）

古納的創作生涯正是祖國與第二故鄉、殖民國與被殖民國、西方文化與伊斯蘭文化縱橫交錯的寫照；他寫作時盡量避免沉溺於殖民前的美好時代，而著眼於時代的更迭。

古納的小說可見到殖民國與原住民色彩，包括葡萄牙、印度、阿拉伯、德國和英國，凸顯個人在面對當權者的意識形態與種族歧視壓迫下，只能屈服和犧牲。

歐森說，在古納的文學宇宙裡，所有事物都不斷變化，包括記憶，姓名和身分。

去年諾貝爾文學獎得主是美國詩人露伊絲．葛綠珂(Louise Glück)；瑞典學院當時表示，她的作品「以顯著的詩意之聲，傳達普世個人存在的素樸之美。」